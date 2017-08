FIA wil Halo dunner maken en het zicht van de F1-piloten verbeteren

03 augustus 2017 — Er is al veel kritiek gekomen op de beslissing van de FIA om Halo vanaf het F1-seizoen 2018 te introduceren. Volgens sommigen belemmert het systeem het zicht van de rijders te veel maar daaraan wil de FIA werken.



“De centrale steun is momenteel 20 millimeter,” aldus FIA-veiligheidsdirecteur Laurent Mekies. “We willen de dikte verminderen zodat het zicht van de rijders naar voor verbetert. We zullen dan ook testen in de aanloop naar volgend jaar en daarbij willen we de dikte verminderen tot 16 millimeter en zien hoe ver we kunnen pushen.”

De teams zullen tijdens de rest van het seizoen kunnen testen met Halo. Het is de bedoeling dat er tijdens de oefensessies op vrijdag getest wordt met Halo, net als tijdens de eventuele F1-test in Abu Dhabi na het seizoen.

“We hebben de teams die gevraagd hebben of ze Halo tijdens de eerste en tweede oefensessie kunnen uittesten verteld dat ze hiervoor toestemming krijgen,” aldus FIA-racedirecteur Charlie Whiting. “Ook tijdens de in-season tests kunnen ze Halo uittesten. Niet tijdens de bandentests van Pirelli maar wel bijvoorbeeld tijdens de tweedaagse test in Hongarije. We hebben verteld dat ze Halo konden gebruiken in Hongarije, in Abu Dhabi en tijdens de oefensessies op vrijdag van ieder raceweekend tijdens de tweede helft van 2017, net zoals ze dat ook vorig jaar deden.”

Tijdens de in-season test in Hongarije testte Mercedes alvast een smallere versie van het Halo-systeem uit. Mercedes-juniorpiloot George Russell mocht als allereerste een dunnere versie van Halo uittesten. Er zullen nu verdere analyses plaatsvinden alvorens het vanaf het raceweekend van de GP van België verder uitgetest zal worden.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout