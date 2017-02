FIA wil Halo nog steeds invoeren ondanks tegenstand van de rijders

04 februari 2017 — De FIA werkt toch nog aan het plan om het Halo te introduceren in de F1 ondanks het feit dat veel rijders er tegen zijn. De FIA denkt dat het toch een zeer goed systeem is om het hoofd te beschermen, waardoor men heeft beslist om de ontwikkelingen door te zetten.



Halo blijft het enige systeem dat door de crashtests is geraakt. De teams zullen voor 30 april opnieuw stemmen om het systeem al dan niet in het reglement van 2018 op te nemen. Wanneer men opnieuw tegen stemt kan de FIA toch nog beslissen om het in te voeren op basis van de extra veiligheid die het met zich meebrengt.

De FIA heeft ondertussen een brief gestuurd naar al de rijders die in 2016 met het systeem hebben getest, waarin men vraagt om hun mening te herzien. Tevens vroeg de organisatie aan de rijders of ze denken dat het systeem in 2018 klaar is om geïntroduceerd te worden.

Een woordvoerder van de FIA heeft de vorderingen meegedeeld.

“We hebben al antwoord van 16 piloten. Hierbij merken we dat de meningen zeer verdeeld zijn. Sommigen zijn pro, anderen contra en nog anderen weten het niet. Teams en rijders die denken dat het niet doorgevoerd wordt zijn fout. De FIA heeft besloten dat er in 2018 een systeem voor ‘extra veiligheid’ zal komen. Halo is momenteel het enige geschikte middel hiervoor,” zegt hij.

De FIA heeft wel meegedeeld dat men openstaat voor alternatieven. Doordat het Aeroscreen van Red Bull niet door de crashtests kwam werd de ontwikkeling stopgezet.

“De Strategy Group heeft gevraagd om naar alternatieven te zoeken die niet de nadelen van Halo hebben. Men zegt dat vooral het zicht belemmerd wordt en dat het uitstappen of bevrijden van piloten moeilijk wordt. We zijn er echter zeker van dat we iedereen blij kunnen maken met de ideeën die nog uit de bus gaan komen. We kunnen ons goed voorstellen dat men naar iets meer esthetisch verlangt.”

Hoewel de Grand Prix Drivers’ Association het een goede stap vindt van de FIA om de meningen van de rijders te vragen zal toch Alex Wurz het laatste woord hebben over het al dan niet invoeren van het systeem.

“Het is goed dat men de mening van de rijders vraagt maar men moet ook kijken naar de extra veiligheid die men hierdoor verkrijgt. De veiligheid verzekeren is de taak van de FIA. Ook de rijders gaan volgens een intern onderzoek akkoord met deze stelling. We respecteren dan ook de organisatie die een zeer belangrijke rol speelt in de toekomst, veiligheid, fans en duurzaamheid van de sport,” klinkt het bij Wurz.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout