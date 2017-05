Force India verzet zich tegen mogelijke Mercedes-Honda samenwerking

14 mei 2017 — Force India heeft zich openlijk verzet tegen een eventueel plan om Mercedes te laten samenwerken met Honda. Een mogelijke samenwerking zou de Japanners helpen om de betrouwbaarheidsproblemen van hun krachtbron te overkomen.



Op donderdag werd er aan Toto Wolff meer uitleg gevraagd over een mogelijke samenwerking tussen Mercedes en Honda. De teambaas van Mercedes bleef op de oppervlakte en had geen intenties om meer duidelijkheid te scheppen over de mogelijke relatie met de Japanse motorleverancier. “Op dit moment doen we niets samen met Honda”, zei Wolff.

“Zolang deze situatie niet gewijzigd is, wil ik niet deelnemen aan de geruchten die vals zijn. Ik denk dat ze het imago van Honda beschadigen. We zullen zien wat er zal gebeuren.”

Bob Fernley, plaatsvervangende teambaas bij Force India, is duidelijk niet tevreden met een mogelijke samenwerking tussen zijn motorleverancier, Mercedes, en een concurrerende motorleverancier, Honda.

“Force India betaalt niet alleen voor de motor, maar we hebben ook een bijdrage in de ontwikkeling van de Mercedes-krachtbron. Ik ben dan ook absoluut geen voorstander om onze technologie met andere concurrerende teams te delen”, klinkt het bij Fernley.



Geschreven door Frederic Schoutetens