21 februari 2017 — Onze landgenoot Stoffel Vandoorne heeft vandaag de helm getoond waarmee hij zal racen tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1.

Happy to join my Belgian friends @BellRacingEU this season! Can't wait to get started now! #SV2 #McLarenHonda #BellHelmets #KVDesign pic.twitter.com/YE0qPxDt2i