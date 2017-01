Foto’s: Autosalon 2017 in Brussel

13 januari 2017 — Vandaag was het de persdag van het autosalon in Brussel. Vanaf zaterdag 14 januari is het autosalon open voor het grote publiek.

F1journaal.be bezocht het autosalon in Brussel op de persdag en maakte voor jullie enkele sfeerbeelden van het autosalon.

Je kan ze ook op Facebook bekijken in onze fotogalerij van het Autosalon 2017 in Brussel. Op onze Facebook-pagina staat een uitgebreide fotogalerij en zijn de foto’s tevens in een groter formaat en van hogere kwaliteit. Wens je in de toekomst op de hoogte te blijven van al onze postings op Facebook? Zorg er dan voor dat je fan bent van F1journaal.be op Facebook.

Hieronder een kleine selectie foto’s, op onze Facebook-pagina staat de volledige fotogalerij:

Klik hier voor de fotogalerij van het Autosalon 2017l (200 foto’s)



































Geschreven door Geoffrey Van den Elshout