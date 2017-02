Foto’s: Ferrari presenteert SF70H met witte ‘haaienvin’

24 februari 2017 — Ferrari heeft in Fiorano haar nieuwe F1-bolide voor het seizoen 2017, de SF70H, aan het grote publiek voorgesteld. De nieuwe wagen kenmerkt zich door een witte 'haaienvin' met bijhorende 'T-wing' er bovenop.



Na een teleurstellend seizoen in 2016, waarin geen enkele overwinning kon behaald worden en Ferrari als derde in het kampioenschap eindigde, wil Ferrari in 2017 de kloof met Mercedes dichten en opnieuw strijden voor de wereldtitel.

De ingrijpende reglementswijzigingen kunnen Ferrari daarbij een handje toesteken. De introductie van bredere banden en een gewijzigd aërodynamisch reglement moet Ferrari met de SF70H ertoe in staat stellen om haar achterstand op Mercedes, en ondertussen ook Red Bull, goed te maken.

Het rijdersduo bij Ferrari blijft ongewijzigd. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zal opnieuw samen met Kimi Raikkonen het rijdersduo vormen. De Fin, de in 2007 met Ferrari wereldkampioen werd, zag zijn contract verlengd tot eind 2017. Ook Sebastian Vettel zijn contract loopt eind dit jaar af, wat voor de nodige spanningen op de rijdersmarkt van de Formule 1 zal zorgen.

Indien Ferrari ook daarna nog wil doorgaan met Vettel kan het maar best hopen dat Vettel in de Ferrari SF70H daadwerkelijk om de wereldtitel kan strijden. Valtteri Bottas, de vervanger van Nico Rosberg, kreeg bij Mercedes immers slechts een contract voor 2017 omdat onder meer het contract van Sebastian Vettel en Fernando Alonso (McLaren) eind dit jaar afloopt.

Het mag duidelijk zijn, er staat veel op het spel voor Ferrari, dat al sinds 2008 geen wereldkampioen meer bij de constructeurs werd en al sinds Raikkonen zijn titel in 2007 op een nieuwe rijderstitel wacht. Inderdaad, indien Ferrari dit jaar geen wereldkampioen wordt viert het een triestig jubileum. De Ferrari SF70-H moet dat zien te voorkomen ...



















Geschreven door Geoffrey Van den Elshout