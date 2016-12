Gelukkig Nieuwjaar !!!

01 januari 2017 —

Beste bezoeker,

2016 zit erop en 2017 is aangebroken. Wij van F1journaal.be hopen dat je hebt genoten van de overgang van oud naar nieuw en wensen je het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Voor 2017 wensen we jullie alvast een schitterend en spannend F1-seizoen.

Het F1-seizoen 2016 stond opnieuw in het teken van de dominantie van Mercedes. We kregen voor het derde jaar op rij een strijd voor de titel tussen Hamilton en Rosberg. Voor het eerst was het echter Rosberg die met de wereldtitel aan de haal ging. Geen derde wereldtitel op rij dus voor Hamilton, wel een allereerste voor Nico Rosberg. Het werd ook meteen zijn laatste wereldtitel want Rosberg verraste iedereen door amper vijf dagen na het veroveren van de wereldtitel zijn afscheid van de Formule 1 aan te kondigen.

Ook Max Verstappen zorgde echter voor verbazing. Het seizoen 2016 stond immers ook grotendeels in het teken van het spraakmakende seizoen dat de nog steeds maar 18-jarige Verstappen meemaakte. Slechts enkele races ver in het seizoen maakte Verstappen de verrassende overstap van Toro Rosso naar Red Bull. De echt grote verrassing moest toen echter nog komen. Verstappen wist tijdens zijn eerste race voor Red Bull immers ook meteen zijn allereerste overwinning in de Formule 1 te behalen.

Daar waar Mercedes steken liet vallen, Hamilton en Rosberg knikkerden elkaar uit de race, wist Verstappen een jagende Kimi Raikkonen achter zich te houden. Verstappen behaalde op het Circuit de Catalunya zijn eerste overwinning in de Formule 1 en ongetwijfeld zullen er nog heel wat volgen. Ook tijdens de rest van het seizoen demonstreerde Verstappen immers zijn talent, talent dat ongetwijfeld nog tot heel wat successen zal leiden.

Ook voor F1journaal.be was 2016 opnieuw een fantastisch jaar, een verbazingwekkend goed jaar zelfs. Ook wijzelf blijven verbaasd worden door de massale belangstelling van onze bezoekers voor het dagelijks F1-nieuws dat we brengen.

Na het recordjaar 2014, waarin het nieuws werd gedomineerd door het ski-ongeluk van Michael Schumacher, en de enorme groei in 2015, mocht F1journaal.be ook in 2016 opnieuw bijzonder veel toeschouwers verwelkomen. In die mate zelfs dat voor het zoveelste jaar op rij het bezoekersrecord sneuvelde.

In 2016 mochten we met F1journaal.be maar liefst 14,80% meer bezoekers verwelkomen dan in 2015. Daarvoor willen we jullie, de bezoekers opnieuw bedanken. Bedankt voor het vertrouwen en uiteraard hopen we dat we jou ook in 2017 vaak mogen verwelkomen. We zullen opnieuw ons uiterste best doen om jullie in 2017 op de hoogte te houden van alle weetjes en nieuws uit de Formule 1.

2017 wordt voor ons als Belgische F1-website, en bij uitbreiding voor al de Belgische F1-fans, een bijzonder jaar. Stoffel Vandoorne zal immers zijn eerste volledig F1-seizoen aanvatten en dat meteen bij McLaren-Honda als teamgenoot van Fernando Alonso. Na een succesvolle eerste F1-race dit jaar in Bahrein, waarin hij meteen zijn eerste wk-punt scoorde, neemt Vandoorne de handschoen op om samen met Alonso McLaren opnieuw een stap vooruit en richting de top te brengen.

Dit gecombineerd met de ingrijpende reglementswijzigingen moet van het F1-seizoen 2017 een schitterend seizoen maken. Wij kijken er alvast naar uit, u ongetwijfeld ook!

Nu is het aftellen naar 26 maart 2017, wanneer in Melbourne met de GP van Australië de eerste race van het nieuwe F1-seizoen van start gaat.

Vanwege iedereen bij F1journaal.be wensen we jullie een Gelukkig Nieuwjaar!

F1journaal.be draait volledig op vrijwilligers. Ook voor onze berichtgeving in 2017 zoeken wij nog enkele vrijwilligers. Interesse om mee te werken aan F1journaal.be? Contacteer ons dan via



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout