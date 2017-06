Geschreven door Geoffrey Van den Elshout

10 juni 2017 — Lewis Hamilton was tijdens de kwalificatie voor de GP van Canada heer en meester op het circuit Gilles Villeneuve. Het is de 65ste polepositie voor de Brit en kreeg daardoor een racehelm van zijn voorbeeld Ayrton Senna.



Met zijn 65ste polepositie die Lewis Hamilton behaalde tijdens de kwalificatie voor de GP van Canada staat hij op gelijke hoogte met Ayrton Senna. Enkel Michael Schumacher doet beter met 68 eerste plaatsen op de startgrid.

Tijdens een eerste interview voor de tribune in bocht twee kreeg de Brit een racehelm van Ayrton Senna aangeboden, een geschenk van de familie van de Braziliaan.

“Wow, ik ben aan het trillen”, klonk een eerste reactie van Hamilton toen hij de racehelm uit 1987 in ontvangst nam. “Ayrton heeft me geïnspireerd om te staan waar ik nu sta”, vertelde Hamilton voor een volle tribune met fans. “Om vandaag op gelijke hoogte te komen met hem is een grote eer. Ik voel me vereerd dat ik dit geschenk krijg van de familie Senna. Ik kan niet gelukkiger zijn.”

“Ik heb Senna geëvenaard wat betreft race overwinningen, waardoor de kwalificatie nu mijn focus was. Ik herinner me nog dat ik thuis kwam van school en video’s bekeek van Ayrton. Dat ik vandaag evenveel poleposities heb, is erg raar.”

“Om te racen tegen deze grote jongens (Vettel en Bottas) en Kimi (Räikkönen) vraagt veel van ons. We moeten pushen tot de limiet en alles moet perfect verlopen. Dat lukt niet altijd, maar vandaag kon het niet beter.”

Geschreven door Frederic Schoutetens

10 juni 2017 — Lewis Hamilton heeft de polepositie voor de GP van Canada veroverd. Hamilton evenaart met zijn 65ste polepositie zijn idool Ayrton Senna. Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als zestiende.



Tijdens de laatste oefensessie had Ferrari nogmaals haar visitekaartje afgegeven door de snelste tijd te laten noteren maar tijdens Q1 van de kwalificatie waren het Valtteri Bottas en Lewis Hamilton die de bovenste twee plaatsen bezetten. Sebastian Vettel was goed voor de derde tijd. Beide Mercedes-piloten reden hun snelste tijd echter op de ultrasoft-band, die volgens bandenleverancier Pirelli zo’n zeven tienden sneller is dan de supersoft, de band waarop vettel reed.

Stoffel Vandoorne sneuvelde al meteen in Q1. Vandoorne reed de zestiende tijd en werd verschalkt door Pascal Wehrlein die in de eerste bocht spinde en met zijn wagen in de bandenmuur belandde. Vandoorne moest zijn ultieme snelle ronde daardoor afbreken en mocht meteen een kruis maken over zijn kwalificatie. Fernando Alonso kon wel doorstoten naar Q2.

BREAKING: ELIMINATED DRIVERS, Q1



16 VAN

17 STR

18 MAG

19 ERI

20 WEH ߓ¸#CanadianGP ߇Ȱ߇¦ #Quali pic.twitter.com/786rkdrRnA — Formula 1 (@F1) June 10, 2017

Dat Stoffel op het Circuit Gilles Villeneuve de limiet opzocht blijkt trouwens uit onderstaand beeld:

Tijdens Q2 zagen we dat Mercedes en Ferrari aan elkaar gewaagd waren. Hamilton was helemaal bovenaan terug te vinden met slechts 67 duizendsten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en 84 duizendsten op Kimi Raikkonen in de Ferrari. Sebastian Vettel volgde op iets meer dan twee tienden maar de Duitser had tijdens zijn snelle ronde een flinke schuiver gemaakt. Vettel kon dus overduidelijk een heel stuk sneller. De voorbode van een spannende strijd voor de polepositie in Q3?

Tijdens Q3 was het meteen Sebastian Vettel die als allereerste op de baan ging. De Duitser wou in zijn Ferrari overduidelijk meteen de druk op Mercedes opvoeren. Vettel maakte echter een foutje in de haarspeldbocht. Hamilton deed dat niet en was met een tijd van 1:11.791 goed voor de voorlopige besttijd. Teamgenoot Valtteri Bottas reed de voorlopig tweede snelste tijd, op bijna vier tienden van Hamilton. Raikkonen en Vettel moesten tevreden zijn met de derde en vierde tijd.

GREEN LIGHTߚ¦



Here we go - the Q3 shootout for pole



Lewis Hamilton, by the way, is one pole away from tying Senna on 65#CanadianGP ߇Ȱ߇¦ pic.twitter.com/f8zR7hqQzg — Formula 1 (@F1) June 10, 2017

Uiteraard volgde er nog een tweede snelle run en het was daarbij opnieuw Sebastian Vettel die als eerste daaraan begon. De Duitser vloog over het Circuit Gilles Villeneuve en was aan de meet amper 0,004 sec. trager dan Hamilton. Het publiek joelde het uit en Vettel zocht snel de pits op voor een bandenwissel. Hij wou immers nog een derde run aanvatten en een gooi naar de polepositie doen.

Hamilton verbeterde tijdens zijn ultieme run zijn besttijd met drie tienden, Sebastian Vettel verbeterde eveneens zijn tijd maar moest genoegen nemen met de tweede plaats op de startgrid. Hamilton veroverde dus in Canada zijn vijfenzestigste polepositie uit zijn F1-carrière, daarmee evenaart hij zijn grote idool Ayrton Senna.

Wat de race betreft mogen we ons waarschijnlijk opmaken voor een knaller van formaat. Beide wk-rivalen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel staan immers samen op de eerste startrij. Afspraak zondagavond om 20 uur.

1. L. Hamilton Mercedes 01:12.692 01:12.496 01:11.459 21

2. S. Vettel Ferrari 01:13.046 01:12.749 01:11.789 21

3. V. Bottas Mercedes 01:12.685 01:12.563 01:12.177 20

4. K. Raikkonen Ferrari 01:13.548 01:12.580 01:12.252 23

5. M. Verstappen Red Bull 01:13.177 01:12.751 01:12.403 26

6. D. Ricciardo Red Bull 01:13.543 01:12.810 01:12.557 28

7. F. Massa Williams 01:13.435 01:13.012 01:12.858 27

8. S. Perez Force India 01:13.470 01:13.262 01:13.018 22

9. E. Ocon Force India 01:13.520 01:13.320 01:13.135 22

10. N. Hulkenberg Renault 01:13.804 01:13.406 01:13.271 24

11. D. Kvyat Toro Rosso 01:13.802 01:13.690 18

12. F. Alonso McLaren 01:13.669 01:13.693 18

13. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:14.051 01:13.756 19

14. R. Grosjean Haas 01:13.780 01:13.839 21

15. J. Palmer Renault 01:13.990 01:14.293 20

16. S. Vandoorne McLaren 01:14.182 11

17. L. Stroll Williams 01:14.209 14

18. K. Magnussen Haas 01:14.318 11

19. M. Ericsson Sauber 01:14.495 11

20. P. Wehrlein Sauber 01:14.810 10