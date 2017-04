GP van Bahrein: kwalificatie: Bottas houdt Hamilton van de pole, Vandoorne zeventiende

15 april 2017 — De Fin Valtteri Bottas heeft voor een verrassing gezorgd door de polepositie voor de GP van Bahrein te veroveren. Bottas was een fractie sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne geraakte niet verder dan een zeventiende tijd.



De kwalificatie voor de GP van Bahrein ging van start terwijl de zon net aan het ondergaan was. Dat zorgde voor opmerkelijk lagere temperaturen, al is dat relatief te noemen want de temperatuur bedroeg bij aanvang van de kwalificatie nog steeds zo’n dertig graden.

Amper enkele minuten ver in de sessie kregen we onze landgenoot Stoffel Vandoorne al op de baan te zien. Goed nieuws want het was de eerste keer dit seizoen dat Vandoorne zo vroeg tijdens de kwalificatie de baan op kon. In Australië en China verhinderden problemen met de wagen dat. Vandoorne kwam echter al vlug terug binnen, waarna hij met een nieuw setje banden meteen terug op de baan kwam.

Stoffel fires up and heads out. Fernando follows suit. Both on the faster Option tyre. #BahrainGP pic.twitter.com/pEHaatD3Jc — McLaren (@McLarenF1) April 15, 2017

Vandoorne zette een bemoedigende tijd neer op 1,7 seconde van Hamilton, maar net een fractie sneller dan Fernando Alonso, 16 duizendsten (!) om precies te zijn. Er kwam echter nog een tweede snelle run.

In die tweede run verbeterden Alonso en Vandoorne hun tijd. Alonso was net goed voor de vijftiende tijd, terwijl Vandoorne een dikke twee tienden trager was en strandde op een zeventiende tijd. Alonso dus door naar Q2 terwijl Vandoorne al mocht uitstappen. Onze landgenoot zal dus ook morgen achteraan het rijdersveld moeten vertrekken. Hamilton zette dan weer de snelste tijd neer in Q1, voor Verstappen, Raikkonen en Vettel.

Chequered flag as Fernando crossed the line. He's P15 and through to Q2, Stoffel is P17. #BahrainGP pic.twitter.com/FEY6IVkmyB — McLaren (@McLarenF1) April 15, 2017

In Q2 waren het de beide Mercedes-piloten die meteen hun visitekaartje afgaven. Hamilton zette een voorlopige besttijd neer, al was de Brit slechts twintig duizendsten (!) sneller dan teamgenoot Bottas. Dat in Bahrein alles erg dicht op elkaar zit bewees Vettel door met zijn derde tijd slechts zestig duizendsten (!) trager te zijn dan Hamilton.

Alonso reed tijdens Q2 enkel een rondje zonder een tijd neer te zetten. De Spanjaard stapte een dikke vijf minuten voor het einde van de sessie gewoon uit, waardoor Alonso morgen tijdens de race als vijftiende zal starten. Alonso liet na afloop van zijn kwalificatie weten dat zijn wagen een motorprobleem had.

Tijdens Q3 kon vervolgens de spannende strijd om de polepositie beginnen. Beide Red Bulls kwamen als eerste op de baan, gevolgd door Bottas en Hamilton in de Mercedes. Ferrari wachtte iets langer alvorens op de baan te gaan.

Hamilton liet tijdens zijn eerste snelle ronde de voorlopige besttijd noteren, vlak voor teamgenoot Bottas die slechts 52 duizendsten( !) moest toegeven. Vettel liet in de Ferrari de voorlopig derde tijd noteren, op meer dan vier tienden. Raikkonen, Verstappen en Ricciardo vervolledigden de top zes.

Tijdens zijn tweede run zette Valtteri Bottas Hamilton meteen onder druk. Beide rijders verbeterden hun sectortijden en aan de finish was Bottas 23 duizendsten sneller dan Hamilton! Bottas op pole dus, voor Hamilton, een mentale opdoffer voor de Brit.

Voor Bottas is het zijn allereerste polepositie uit zijn F1-carrière. Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo starten morgen van op de tweede startrij, terwijl Kimi Raikkonen en Max Verstappen op de derde startrij staan.

Het belooft morgen opnieuw een spannende race te worden. Bottas die Hamilton zal proberen afhouden bij de start terwijl Ferrari meestal tijdens de race sneller is dan tijdens de kwalificatie. De GP van Bahrein gaat op zondag om 17u Belgische tijd van start.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout