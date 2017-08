GP van België: belangrijke info

24 augustus 2017 — De organisatie van de GP van België heeft enkele belangrijke richtlijnen voor de fans die naar het circuit komen.



Wie vorig jaar naar de GP van België is geweest die weet het. Het belangrijkste advies is: vertrek op tijd !!!

Vooral op zaterdag en zondag wordt er enorm veel verkeer verwacht. Ook aan de verschillende ingangen zullen er net als vorig jaar uitgebreide veiligheidscontroles zijn. Dit kan uiteraard gepaard gaan met ernstige wachttijden.

De organisatie en de politie stellen echter alles in het werk om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Schakel GPS uit en volg de instructies en richtlijnen van de organisatie.

Verder heeft de organisatie van de GP van België nog volgende richtlijnen en info voor de fans.

Radio

Commentatoren : 106.5FM

Op de tribunes

- Het is verboden om te roken

- Het is verboden om te zitten en / of de trappen te blokkeren van de tribune

- Banners, vlaggen en ander promotiemateriaal zijn toegelaten op voorwaarde dat zij het uitzicht niet storen van de andere toeschouwers

- Blijf beleefd en geduldig

- Het is verboden om zich in bloot bovenlijf te begeven op het terrein

- In geval van een incident zijn onze tribune managers beschikbaar

- Het is toegestaan om foto’s te nemen maar zonder de andere toeschouwers te storen. Gelieve niet te lang recht te blijven staan

Het weer

- Zonder zon, kan het echt koud zijn op het circuit, neem altijd iets warms met u mee.

- In geval van regen, neem een goede regenjas mee.

- Paraplu’s zijn toegestaan, maar mogen het zicht niet storen van de andere toeschouwers.

Ga naar uw tribune

Het circuit is erg groot en om sommige tribunes te bereiken moet men lange afstanden wandelen. Voorzie u dus van geschikte kledij en goede wandelschoenen!

Volg de instructies:

- Plannen van het circuit zijn beschikbaar aan de verkooppunten. Om u te begeleiden worden op het circuit wegwijzers geplaatst.

- Stewards kunnen u helpen om u binnen het terrein te begeleiden. Raadpleeg het plan alvorens u naar het evenement komt, dit kan u helpen bij het organiseren van uw dagen en zo weet u snel waar u moet zijn.

Tip: Afhankelijk van uw tribune moet u de juiste ingang kiezen

Ingang Source / P15: GOLD 1,2,3,4,6,7,8,9 - SIVER 1.2 en Bronze

Ingang Ster: GOLD 1,2,3,4,6,7,8,9 - SIVER 1.2 en Bronze

Ingang Combes: Bronze en Silver 4

Ingang Blanchimont: zone “17-27” en Bronze

Toegestaan materiaal:

- Fototoestellen en videocamera’s (foto’s voor persoonlijk gebruik)

- Draagbare Radio (106.5 FM)

- Eten (voor persoonlijk gebruik alleen)

- Alcohol (glas niet toegestaan)

- Klapstoeltjes (Bronze Zone)

- Promotionele producten zijn toegelaten indien deze de andere toeschouwers niet storen

- Kinderwagens, wandelstokken en rolstoelen

- Sigaretten zijn toegestaan op het terrein, maar het is ten strengste verboden te roken in de stands en VIP-ruimtes

Verboden voorwerpen:

- Ladders / krukken

- Glazen voorwerpen

- Wapens, messen en andere voorwerpen van een gevaarlijke aard

- Paraplu’s en andere structuren die het zicht van het publiek kunnen storen en / of schadelijk voor hun veiligheid zijn

- Barbecues

- Elektrische apparatuur die een generator nodig hebben

- Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden)

- Fietsen-Motos- bromfietsen

De organisatoren behouden zich het recht om voor om het even welk materiaal, die volgens hen als onveilig of storend wordt aanzien, te verbieden.

Tijdens de #BelgianGP zullen we op de pole position staan voor al uw vragen over mobiliteit en veiligheid via @BelPoliceEvent #F1 pic.twitter.com/aZ72h2QVKI — Federale Politie (@federalepolitie) August 22, 2017



