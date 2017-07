GP van België is bijna uitverkocht: 260 000 toeschouwers

21 juli 2017 — De GP van België is bijna uitverkocht, zo laat de organisatie van de F1-race op het circuit van Spa-Francorchamps weten.



Vorig jaar noteerden de organisatoren van de GP van België bijna een bezoekersrecord. De editie van 2016 noteerde immers het hoogste aantal bezoekers sinds de editie van 2000. Toen was het Michael Schumacher die heel wat Duitsers liet afzakken naar het circuit in de Ardennen, vorig jaar was het Max Verstappen die voor heel wat Nederlandse fans zorgde.

De editie van dit jaar lijkt op weg te zijn naar een absolute recordeditie. Al de tribunes zijn uitverkocht en ook al de gewone tickets voor het volledige raceweekend alsook de race op zondag zijn niet meer via de officiële website van de organisatie te verkrijgen. Op het moment van schrijven zijn er enkel nog tickets voor vrijdag of zaterdag te verkrijgen.

Het is zeer uitzonderlijk dat ook de gewone tickets voor de GP van België uitverkocht zijn. Volgens de organisatoren is uit veiligheidsoverwegingen een maximaal aantal toeschouwers opgelegd.

“Het klopt dat alle tribunes zijn uitverkocht. Niet alleen voor zondag, maar voor het ganse weekend”, aldus promotor André Maes tegenover ‘Motorsport.com’. “Op verzoek van de autoriteiten zijn we wegens veiligheidsoverwegingen genoodzaakt om het aantal tickets te beperken. Dat aantal hebben we bijna al bereikt met meer dan 260.000 mensen over de drie dagen.”

Ook dit jaar zullen er opnieuw heel wat Nederlanders afzakken naar het circuit van Spa-Francorchamps en dit uiteraard om Max Verstappen aan te moedigen. Daar bovenop komt ook nog eens dat er dit jaar met Stoffel Vandoorne voor het eerst in jaren nog eens een Belg aan de start verschijnt van de GP van België. Daarnaast vindt er dit jaar geen GP van Duitsland plaats, wat ook heel wat Duitsers doet afzakken naar België.

“Het Max Verstappen-effect blijft aanwezig. Dat is veel belangrijker voor ons dan het verdwijnen van de Duitse Grand Prix”, legt Maes uit.

De GP van België is dit jaar aan zijn vijftigste editie toe. Ter gelegenheid daarvan zal er een demo plaatsvinden met de Benetton B192, de F1-bolide waarmee Michael Schumacher in 1992 zijn eerste van in totaal zes overwinningen behaalde tijdens de GP van België, nog steeds een record. Daarnaast zullen er ook heel wat extra activiteiten plaatsvinden.

“Er zijn in de fanzone twee tot drie keer zoveel attracties vergeleken met de voorbije jaren”, besluit André Maes.

Het recordaantal toeschouwers zal zich dus niet alleen kunnen vergapen aan de activiteiten op de baan maar ook naast het circuit zal er dus heel wat te beleven zijn. De GP van België vindt plaats tijdens het weekend van 25 tot en met 27 augustus.

Geschreven door Geoffrey Van den Elshout