GP van België: kwalificatie: Hamilton op pole, Vandoorne vijftiende

26 augustus 2017 — Lewis Hamilton heeft de polepositie voor de GP van België veroverd. Stoffel Vandoorne moest tevreden zijn met de vijftiende tijd maar start de race door een gridpenalty sowieso als laatste.



In tegenstelling tot gisterennamiddag en deze ochtend werd de kwalificatie voor de GP van België onder een stralend zonnetje aangevat. Ideale omstandigheden dus en daarvan maakten veel teams handig gebruik om meteen op de baan te gaan om vlug een snelle ronde neer te zetten, ook de topteams.

Tijdens Q1 deed onze landgenoot Stoffel Vandoorne het erg goed. Ondanks dat zijn kwalificatie door zijn gridpenalty van 65 plaatsen op voorhand al een verloren zaak was reed Vandoorne tijdens het eerste deel van de kwalificatie de tiende tijd. Lewis Hamilton was de snelste, voor Sebastian Vettel. Beide wk-rivalen leken ook tijdens de kwalificatie aan elkaar gewaagd.

Both cars through to Q2 after some superb teamwork on that last lap. Stoff, P10, Fernando, P14. ߑŠ pic.twitter.com/WrgLHXPwHg — McLaren (@McLarenF1) August 26, 2017

Net als tijdens Q1 zagen we ook in het tweede deel van de kwalificatie beide Mercedes-piloten snel op de baan. Hamilton ging meteen voluit en liet met een tijd van 1:43.539 de voorlopige besttijd noteren. Dat de Brit op en over de limiet ging blijkt uit onderstaand beeld.

Stoffel Vandoorne zagen we pas helemaal tegen het einde van Q2 op de baan komen. McLaren liet Vandoorne een zogenaamde ‘tow’ opzetten waardoor Alonso ter hoogte van het rechte stuk van Kemmel in de slipstream van Vandoorne kon duiken om zo sneller vooruit te geraken op het rechte stuk. Het manoeuvre moest Alonso aan een plek in de top tien helpen maar dat lukte uiteindelijk niet.

De Spanjaard brak zijn rondje af en riep Alonso over de boordradio: “No power”. Duidelijk opnieuw een probleem met de Honda-motor. Desondanks een leuke spitsvondigheid van het team.

Hamilton was tijdens Q2 de snelste met zo’n twee tienden voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en ruim zeven tienden op Raikkonen in de Ferrari. Mercedes leek dan toch op weg naar een redelijk eenvoudige polepositie op het circuit van Spa-Francorchamps.

Bij het begin van Q3 was het Ferrari dat voor Mercedes als eerste op de baan ging. Het was echter Lewis Hamilton die bij zijn eerste poging de snelste tijd liet noteren. De Brit claimde de voorlopige polepositie met een tijd van 1:42.907. Raikkonen had de voorlopige tweede tijd, voor Bottas en Vettel.

Tijdens zijn tweede run scherpte Hamilton zijn tijd nog verder aan, waardoor hij helemaal zeker was van de polepositie. Vettel verbeterde eveneens zijn tijd maar strandde op de tweede plaats, op tweeënhalf tiende van Hamilton. Valtteri Bottas vervolledigde de top drie met na hem Kimi Raikkonen en Max Verstappen.

1. L. Hamilton Mercedes 01:44.184 01:42.927 01:42.553 17

2. S. Vettel Ferrari 01:44.275 01:43.987 01:42.795 12

3. V. Bottas Mercedes 01:44.773 01:43.249 01:43.094 18

4. K. Raikkonen Ferrari 01:44.729 01:43.700 01:43.270 11

5. M. Verstappen Red Bull 01:44.535 01:43.940 01:43.380 12

6. D. Ricciardo Red Bull 01:45.114 01:44.224 01:43.863 12

7. N. Hulkenberg Renault 01:45.280 01:44.988 01:44.982 15

8. S. Perez Force India 01:45.591 01:44.894 01:45.244 14

9. E. Ocon Force India 01:45.277 01:45.006 01:45.369 14

10. J. Palmer Renault 01:45.447 01:44.843 10

11. F. Alonso McLaren 01:45.668 01:45.090 11

12. R. Grosjean Haas 01:45.728 01:45.133 12

13. K. Magnussen Haas 01:45.535 01:45.400 12

14. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:45.374 01:45.439 12

15. S. Vandoorne McLaren 01:45.441 11

16. F. Massa Williams 01:45.823 7

17. D. Kvyat Toro Rosso 01:46.028 6

18. L. Stroll Williams 01:46.915 5

19. M. Ericsson Sauber 01:47.214 6

20. P. Wehrlein Sauber 01:47.679 6



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout