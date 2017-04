GP van China: problemen met medische helikopter verstoren eerste oefensessie

07 april 2017 — De eerste oefensessie voor de GP van China is in het water gevallen, al zou de uitdrukking 'in de mist gevallen' beter passen. Doordat de medische helikopter niet ingezet kon worden werd de sessie op enkele minuten na volledig geschrapt.



De eerste oefensessie voor de GP van China ging om 4 uur Belgische tijd van start op een natte baan. Zoals voorspeld was er de nodige regen en amper vijf minuten ver werd de sessie al onderbroken met een rode vlag. De medische helikopter kon door de slechte weersomstandigheden niet ingezet worden.

Probleem was dat de helikopter door de dichte mist in Shanghai eventueel niet bij het ziekenhuis zou kunnen landen. Zo lang dat niet het geval is wordt een F1-sessie niet verreden. Veiligheid voor alles in de Formule 1.

Om 4u47 werd de sessie dan uiteindelijk toch hervat. Al de rijders kwamen bijna onmiddellijk op de baan en het was uiteindelijk Max Verstappen die in de weinige minuten die gereden werd met een tijd van 1:50.491 de snelste tijd liet noteren. Enkele wagens spinden op een nat circuit van de baan, waaronder Nico Hulkenberg die om 5 uur voor een virtuele safety car zorgde.

Het was echter de medische helikopter die opnieuw met alle aandacht ging lopen want om 5u05 kregen we opnieuw een code rood en werd de sessie terug onderbroken. De medische helikopter kon opnieuw niet ingezet worden. Het betekende uiteindelijk ook het definitief einde van een oefensessie die nooit echt op gang kwam.

Slechts veertien van de twintig rijders konden een rondetijd rijden met Max Verstappen als snelste en onze landgenoot Stoffel Vandoorne als twaalfde. Aan de rondetijden kan echter helemaal geen belang gehecht worden, waardoor het uitkijken wordt naar de tweede oefensessie die om 8u Belgische tijd van start gaat. De weersomstandigheden zouden dan normaal gesproken beter moeten zijn.

1. M. Verstappen Red Bull 01:50.491 4

2. F. Massa Williams 01:52.086 7

3. L. Stroll Williams 01:52.507 7

4. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:52.840 5

5. R. Grosjean Haas 01:53.039 6

6. D. Kvyat Toro Rosso 01:53.314 4

7. F. Alonso McLaren 01:53.520 5

8. D. Ricciardo Red Bull 01:54.038 7

9. V. Bottas Mercedes 01:54.664 4

10. K. Magnussen Haas 01:55.104 8

11. N. Hulkenberg Renault 01:55.608 6

12. S. Vandoorne McLaren 01:57.445 4

13. M. Ericsson Sauber 02:15.138 4

14. A. Giovinazzi Sauber 02:15.281 4

15. J. Palmer Renault geen tijd 3

16. S. Vettel Ferrari geen tijd 2

17. K. Raikkonen Ferrari geen tijd 1

18. E. Ocon Force India geen tijd 2

19. S. Perez Force India geen tijd 3

20. L. Hamilton Mercedes geen tijd 2



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout