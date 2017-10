GP van de USA: Hamilton wint, Verstappen verliest podiumplaats na straf

22 oktober 2017 — Lewis Hamilton heeft op redelijk vlotte wijze de GP van de Verenigde Staten gewonnen. Sebastian Vettel finishte als tweede waardoor Hamilton nog niet zeker is van de wereldtitel. Stoffel Vandoorne finishte na een sterke inhaalrace net buiten de punten als elfde.



Nadat de F1-piloten aangekondigd werden door Michael Buffer, de legendarische speaker van de bokswereld, liet diezelfde Buffer ook nog eens “let’s get ready to rumble” weerklinken. De opwarmronde werd bovendien ook nog eens op gang gevlagd door niemand minder dan Usain Bolt.

Hamilton en Vettel op de eerste startrij en de Duitser kende een erg goede start. Vettel zette voor de eerste bocht meteen de aanval in op Hamilton en ondanks dat Hamilton probeerde te verdedigen ging Vettel meteen voorbij aan Hamilton. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne maakte eveneens een goede start in de eerste anderhalve ronde ging Vandoorne van de laatste naar de zeventiende plaats.

LAP 1/56: Superb start from VET, who passes HAM to take P1 ߑ#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/K0rUXAU52c — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Ondertussen waren het Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo die zich in de kijker reden. De Fin en de Australiër waren een intens duel aan het uitvechten.

LAP 4/56



Not much room there, guys ߑ0ߘ®



Already turning into an epic battle for P3 between BOT and RIC#USGP ߇ڰ߇¸ pic.twitter.com/SvO50EJ7aO — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Verderop in het rijdersveld reed ook Max Verstappen in de tweede Red Bull zich in de kijker. Na amper vijf ronden reed de Nederlander al op de negende plaats, een mooie prestatie wetende dat Verstappen van op de zestiende plaats moest vertrekken.

Lewis Hamilton kwam tijdens de openingsronden echter al snel opnieuw aansluiten bij Sebastian Vettel en na enkele ronden passeerde Hamilton met de hulp van DRS de Duitser op het rechte stuk. Hamilton dus opnieuw aan de leiding, voor Vettel en teamgenoot Valtteri Bottas.

Twaalf ronden ver in de race reed Vandoorne op de veertiende plaats, waarmee onze landgenoot dus al zes plaatsen goed had gemaakt.

Another place up for @svandoorne as he goes up to P14. Good job so far, Stoff. #USGP pic.twitter.com/vYORmBTsIR — McLaren (@McLarenF1) October 22, 2017

Ook Max Verstappen bleef het ene na het andere inhaalmanoeuvre doen. Verstappen reed immers al als zesde.

LAP 11/56: VER flying through the pack and passes OCO to take P6



The Dutchman started from P16 after a grid penalty ߚ€#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/FSHnqHRhYk — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

In ronde 16 kregen we drama bij Red Bull. Nadat hij zijn pitstop had afgewerkt moest Daniel Ricciardo amper een ronde later opgeven door een probleem met de Renault-motor. Geen vermogen meer en opgave dus voor de Australiër.

LAP 16/56



Moments after setting the Fastest Lap - race over ߘž



ߓ» RIC: "Engine's gone… engine's gone"#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/wKlFo1BDdY — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Een ronde later kwam Sebastian Vettel de pits in voor zijn pitstop. De Duitser viel daardoor terug van de tweede naar de vijfde plaats. In ronde achttien volgde Bottas, waarna een ronde later ook raceleider Hamilton de pits opzocht. Hamilton kwam voor Vettel opnieuw op de baan, al was het verschil wel verkleind van meer dan drie seconden naar slechts enkele tienden. Raikkonen en Verstappen reden ondertussen vooraan, al moesten ze allebei wel nog hun eerste pitstop afwerken.

LAP 19/56: Race leader HAM pits and emerges ahead of title rival VET - but only just ߑ€#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/0UwFkJM9qi — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Na een pitstop voor Raikkonen kregen we een kort gevecht tussen Hamilton en Verstappen. Het echte drama speelde zich echter iets verder af want Fernando Alonso moest in ronde 25 nog maar eens opgeven door een probleem met de Honda-motor. Opgave voor de Spanjaard, die nog eens zijn gal spuwde over de boordradio.

LAP 26/56: A frustrated ALO is pushed back into the garage - his race is over#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/2AsoklxUcZ — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Halverwege de race maakte Stoffel Vandoorne zijn pitstop, waardoor onze landgenoot terugviel naar de vijftiende plaats. Vooraan hadden we nog steeds Hamilton met iets meer dan vier seconden voorsprong op Vettel, gevolgd door Bottas, Raikkonen en Verstappen.

Wat verderop zagen we Felipe Massa en het Force India-duo Ocon en Perez dicht bij elkaar rijden terwijl Carlos Sainz in zijn Renault kwam aanlsuiten. De Spanjaard voerde de druk op en passeerde Perez.

LAP 30/56



P6 MAS

P7 OCO

P8 PER



Half a second between all three of them#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/BR6tRpVUnm — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Vooraan kwam Kimi Raikkonen ondertussen aansluiten bij landgenoot Valtteri Bottas in de Mercedes. Meteen daarachter reed Max Verstappen maar de Nederlander zocht voor een tweede keer de pits op. Sebastian Vettel volgde het voorbeeld en de Duitser viel terug van de tweede naar de vierde plaats. Vettel kwam echter vlak voor Verstappen opnieuw op de baan.

LAP 41/56: And VER has closed right up on VET (P4)#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/ImPhj0VCAe — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Vooraan bleven Hamilton en Bottas gewoon buiten, dit terwijl die laatste onder druk werd gezet door Raikkonen. In ronde 42 forceerde Raikkonen zich vervolgens aan het einde van het rechte stuk voorbij aan Bottas.

LAP 43/56: Vintage Kimi as he squeezes past BOT to take P2



Iceman ߔ¥#USGP ߇ڰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/5TcWRPLNls — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Stoffel Vandoorne reed op een twaalfde positie terwijl er iets verderop contact was tussen Kevin Magnussen en Marcus Ericsson. Sebastian Vettel was ondertussen zo’n twee seconden per ronde sneller dan Bottas. De Duitser opnieuw op weg naar het podium? Met nog zes ronden te gaan kwam Vettel alvast aansluiten bij Bottas.

Mits een knap inhaalmanoeuvre tussen Bottas en Stoffel Vandoorne passeerde Vettel de Fin, waarmee Vettel opnieuw derde reed, achter teamgenoot Kimi Raikkonen.

LAP 52/56: VET now up into P3 after this daring pass on BOT@ScuderiaFerrari on course for a double podium behind @LewisHamilton #USGP ߇ڰ߇¸ pic.twitter.com/K7t1d2n1bs — Formula 1 (@F1) October 22, 2017

Een ronde later liet Raikkonen Vettel passeren terwijl Verstappen ondertussen de aanval inzette op Bottas. De Fin moest een ronde later ook Verstappen laten passeren. Met nog drie ronden te gaan hadden we daardoor Lewis Hamilton, voor Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen in de Ferrari. Verstappen volgde meteen daarachter.

Verstappen zette in de allerlaatste ronde de aanval nogmaals in op Raikkonen. Enkele bochten voor het einde passeerde Verstappen Raikkonen, waardoor hij na een indrukwekkende inhaalrace alsnog op het podium leek te finishen. De Nederlander ging bij zijn inhaalmanoeuvre echter naast de baan, waardoor de stewards Verstappen een tijdstraf van vijf seconden gaven. Niet Verstappen maar dus wel Raikkonen op het podium.

Hamilton won probleemloos voor Vettel, die Hamilton ziet uitlopen maar de beslissing in de titelstrijd wel minstens tot binnen een week in Mexico kon uitstellen. Stoffel Vandoorne finishte net buiten de punten als elfde, al reed onze landgenoot van op de allerlaatste plaats wel een ijzersterke race. Jammer genoeg werd die echter niet beloond met een puntenfinish.

1. L. Hamilton Mercedes 1:33:50.993

2. S. Vettel Ferrari +10.143

3. K. Raikkonen Ferrari +15.779 +5.636

4. M. Verstappen Red Bull +16.768 +0.989

5. V. Bottas Mercedes +34.967 +18.199

6. E. Ocon Force India +1:30.980 +56.013

7. C. Sainz Jr. Renault +1:32.944 +1.964

8. S. Perez Force India +1 ronde

9. F. Massa Williams +1 ronde

10. D. Kvyat Toro Rosso +1 ronde

11. L. Stroll Williams +1 ronde

12. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

13. B. Hartley Toro Rosso +1 ronde

14. R. Grosjean Haas +1 ronde

15. M. Ericsson Sauber +1 ronde

16. K. Magnussen Haas +1 ronde

Opgaves:

17. F. Alonso McLaren +32 ronden

18. D. Ricciardo Red Bull +42 ronden

19. P. Wehrlein Sauber +51 ronden

20. N. Hulkenberg Renault +53 ronden



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout