GP van Groot-Brittannië dreigt van F1-kalender te verdwijnen: BRDC licht ontbindingsclausule

11 juli 2017 — De British Racing Drivers' Club (BRDC) heeft de clausule gelicht waarmee het haar F1-contract dat tot en met 2026 liep kan ontbinden. Daarmee gaat de GP van Groot-Brittannië een onzeker periode tegemoet.



Sinds eind vorig jaar was er reeds sprake van het feit dat de BRDC overwoog om de clausule te gebruiken. Mits het activeren van de clausule kan de BRDC haar contract voor het organiseren van de Britse F1-race na 2019 stopzetten.

Volgens de BRDC is de GP van Groot-Brittannië financieel niet leefbaar en is dat de reden dat het onder het huidige contract, dat nog met Bernie Ecclestone aan het hoofd van de Formule 1 onderhandeld werd, uit wil. De BRDC was aangenaam verrast toen Liberty Media de Formule 1 overnam en het hoopte dat Liberty Media de organisatie van de F1-races financieel leefbaarder zou maken.

De BRDC was echter gebonden aan haar huidige contract en het probeert nu vanonder haar oud en dus ‘duur’ F1-contract uit te komen.

“We hebben het punt bereikt waarop we niet langer onze passie voor de sport de bovenhand kunnen laten krijgen van ons gezond verstand,” aldus BRDC-voorzitter John Grant. “Simpel gezegd, het is voor ons niet langer financieel leefbaar om de Britse Grand Prix onder de huidige voorwaarden van het contract te organiseren.”

“Door het organiseren van de Britse GP hadden we in 2015 en 2016 respectievelijk een verlies van respectievelijk 2,8 miljoen en 4,8 miljoen Britse pond. Dat is 7,6 miljoen Britse pond op twee jaar tijd. We verwachten een gelijkaardig verlies dit jaar.”

Volgens Grant is de huidige situatie dan ook onhoudbaar, zeker gezien er destijds in het contract werd opgenomen dat de organisatiefee die ieder jaar betaald dient te worden jaar na jaar met vijf procent stijgt.

Opmerkelijk is dat Grant destijds in 2010 zelf achter de zeventienjarige overeenkomst stond: “Het was de enige deal die op tafel lagen en we hebben de beslissing toen genomen om de Britse GP te behouden.”

De toekomst van de GP van Groot-Brittannië staat nu ter discussie en het is voorlopig hoogst onzeker of er ook na 2019 nog een Britse GP zal plaatsvinden. De BRDC kan mogelijk nieuwe onderhandelingen aanvatten voor de organisatie van een Britse GP vanaf 2020.

Die onderhandelingen zullen dan met Liberty Media moeten plaatsvinden. De nieuwe eigenaar van de Formule 1 liet eerder al verstaan dat het de Britse GP een toekomst wil geven op de F1-kalender, al sprak Liberty Media zich niet uit over de locatie. Het kan dus best dat we ook in 2020 nog een Britse GP op de F1-kalender zullen zien staan maar dat er dan niet op het circuit van Silverstone wordt gereden.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout