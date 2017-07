GP van Groot-Brittannië: kwalificatie: Hamilton op pole, Vandoorne negende

15 juli 2017 — Lewis Hamilton heeft tijdens de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië de snelste tijd gereden. De Brit claimt daarmee de (voorlopige) polepositie. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed zijn beste kwalificatie ooit en reed de negende tijd.



We kregen meteen spektakel tijdens het begin van het eerste kwalificatiegedeelte. Het was immers lichtjes aan het regenen en dat zorgde voor moeilijke omstandigheden op de baan. Verschillende rijders gokten door toch op droogweerbanden de baan op te gaan, waaronder ook Lewis Hamilton, maar die rijders moesten al vlug terug binnenkomen aangezien de baan daarvoor net te nat lag. Voor de hevige regenband lag het dan weer te droog.

We kregen heel wat rijders te zien die in de fout gingen maar het echte drama voltrok zich opnieuw bij Red Bull. Daniel Ricciardo had met nog zo’n tien minuten te gaan in Q1 de snelste tijd achter zijn naam staan maar plots parkeerde de Australiër zijn bolide langs de kant in het gras. Een technisch probleem voor Red Bull opnieuw en de sessie werd met een rode vlag onderbroken omdat de wagen te gevaarlijk stond.

Na de onderbreking van de sessie droogde de baan opnieuw op en regende het deze keer nieuwe persoonlijke besttijden. Alonso ging nog net voor het vallen van de vlag over de meet en mocht zo zijn snelle ronde afwerken. De Spanjaard zorgde voor nog wat extra spektakel door op de opdrogende baan de snelste tijd van Q1 laten noteren. Het publiek wist het te smaken en ging uit haar dak.

Ook Q2 was erg spannend want het circuit werd steeds droger en dus ook steeds sneller. Het was dus een kwestie van zo laat mogelijk in de sessie je ultieme snelle ronde neer te zetten. Tijdens een spannend slot slaagde onze landgenoot Stoffel Vandoorne erin om net binnen de top tien te eindigen. Vandoorne stootte zo voor de allereerste keer in zijn carrière door naar Q3. Het is ook de eerste keer dit seizoen dat hij Alonso heeft verslagen tijdens de kwalificatie.

Uiteindelijk was het in Q3 dat er om de polepositie zou gestreden worden en daarin was Lewis Hamilton tijdens de eerste poging om een snelle ronde te zetten de snelste. De Brit was zo’n twee tienden sneller dan Vettel in de Ferrari. Bottas en Raikkonen volgden op de plaatsen drie en vier.

Lewis Hamilton verbeterde tijdens zijn tweede poging nogmaals zijn besttijd en claimde de polepositie voor de GP van Groot-Brittannië. Die polepositie is echter wel onder voorbehoud want de stewards lieten tijdens de kwalificatie weten dat er een onderzoek werd gestart naar een incident tussen Hamilton en Grosjean. De Brit hinderde Grosjean tijdens zijn snelle ronde. Mogelijk volgt er dus nog een bestraffing voor de Brit.

Raikkonen en Vettel claimden de plaatsen twee en drie, voor Bottas die de vierde tijd reed. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de negende tijd, zijn beste F1-kwalificatie ooit. Door de gridpenalty voor Valtteri Bottas zal Vandoorne als achtste aan de race beginnen.

1. L. Hamilton Mercedes 01:39.069 01:27.893 01:26.600 25

2. K. Raikkonen Ferrari 01:40.455 01:28.992 01:27.147 25

3. S. Vettel Ferrari 01:39.962 01:28.978 01:27.356 23

4. V. Bottas Mercedes 01:39.698 01:28.732 01:27.376 26

5. M. Verstappen Red Bull 01:38.912 01:29.431 01:28.130 23

6. N. Hulkenberg Renault 01:39.201 01:29.340 01:28.856 21

7. S. Perez Force India 01:42.009 01:29.824 01:28.902 26

8. E. Ocon Force India 01:39.738 01:29.701 01:29.074 25

9. S. Vandoorne McLaren 01:40.011 01:30.105 01:29.418 24

10. R. Grosjean Haas 01:42.042 01:29.966 01:29.549 26

11. J. Palmer Renault 01:41.404 01:30.193 18

12. D. Kvyat Toro Rosso 01:41.726 01:30.355 20

13. F. Alonso McLaren 01:37.598 01:30.600 17

14. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:41.114 01:31.368 15

15. F. Massa Williams 01:41.874 01:31.482 21

16. L. Stroll Williams 01:42.573 11

17. K. Magnussen Haas 01:42.577 11

18. P. Wehrlein Sauber 01:42.593 10

19. M. Ericsson Sauber 01:42.633 10

20. D. Ricciardo Red Bull 01:42.966 4



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout