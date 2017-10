GP van Japan: Vettel snelste, stevige crash Carlos Sainz

06 oktober 2017 — Sebastian Vettel heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Japan de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de tiende tijd.



Al meteen tijdens de eerste oefensessie werd er sneller gereden dan de polepositietijd van vorig jaar, nogmaals een bevestiging dat de F1-bolides dit jaar een stuk sneller zijn dan de wagens van vorig jaar. Doorheen de rest van het raceweekend zullen de tijden ongetwijfeld nog verder naar omlaag gaan.

Dat er tijdens de eerste oefensessie op en soms over de limiet werd gereden werd duidelijk aan de hand van onderstaand spectaculair beeld van Max Verstappen.

Het bleek uiteindelijk een voorbode van een crash enkele minuten later. Niet Max Verstappen maar wel Carlos Sainz verloor bij het uitkomen van de hairpin de controle over zijn Toro Rosso en belandde in de vangrails. Code rood en de sessie werd gedurende ruim een kwartier onderbroken.

RED FLAG: Session halted as SAI hits the barriers after Turn 11



Big impact but he's jumped out and is ok ߑ#JapaneseGP ߇ϰ߇µ #FP1 pic.twitter.com/a8CIWCstZ4