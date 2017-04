GP van Rusland: tweede oefensessie: Ferrari bovenaan, Vandoorne zestiende

28 april 2017 — Ook tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Rusland was Ferrari helemaal bovenaan terug te vinden. Stoffel Vandoorne reed na een motorwissel de zestiende tijd.



Na afloop van de eerste oefensessie moest McLaren de Honda-motor van Stoffel Vandoorne zijn McLaren vervangen worden. Het levert Vandoorne een gridpenalty op van 15 plaatsen. Opnieuw een slecht begin dus van het raceweekend voor Vandoorne.

Install lap ✔️

System checks ✔️

Stoff is set to go. #RussianGP pic.twitter.com/mKNS7bXuE2 — McLaren (@McLarenF1) April 28, 2017

Honda slaagde er wel in om tegen het begin van de sessie de motor van Vandoorne zijn McLaren te verwisselen, waardoor het tijdsverlies enigszins beperkt bleef.

Minder goed nieuws viel er deze keer ook te noteren bij Red Bull. Twintig minuten voor het einde van de sessie viel Max Verstappen immers stil met zijn Red Bull RB13. Geen goede dag dus voor de ‘lage landen’. Stoffel Vandoorne reed tijdens de tweede oefensessie zestiende tijd.

Ferrari was aan het einde van de sessie met beide wagens bovenaan terug te vinden. Deze keer was Sebastian Vettel de snelste, op zo’n twee tienden gevolgd door teamgenoot Kimi Raikkonen. Bottas en Hamilton gaven in de Mercedes meer dan een halve seconde prijs.

1. S. Vettel Ferrari 01:34.120 36

2. K. Raikkonen Ferrari 01:34.383 36

3. V. Bottas Mercedes 01:34.790 36

4. L. Hamilton Mercedes 01:34.829 34

5. M. Verstappen Red Bull 01:35.540 15

6. D. Ricciardo Red Bull 01:35.910 26

7. F. Massa Williams 01:36.261 39

8. N. Hulkenberg Renault 01:36.329 38

9. K. Magnussen Haas 01:36.506 31

10. S. Perez Force India 01:36.600 38

11. E. Ocon Force India 01:36.654 39

12. F. Alonso McLaren 01:36.765 27

13. J. Palmer Renault 01:36.771 22

14. R. Grosjean Haas 01:37.039 31

15. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:37.083 36

16. S. Vandoorne McLaren 01:37.125 25

17. D. Kvyat Toro Rosso 01:37.300 35

18. P. Wehrlein Sauber 01:37.441 30

19. L. Stroll Williams 01:37.747 36

20. M. Ericsson Sauber 01:37.819 29



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout