Gratis tickets voor het Autosalon 2017?

08 januari 2017 — Wil jij naar het autosalon 2017 in Brussel? Wij geven je alvast enkele tips om kans te maken op gratis tickets, of goedkoper naar het autosalon te gaan.



Als F1-fan zijn we natuurlijk ook geïnteresseerd in gewone wagens. Het autosalon is voor sommigen dan ook één van de belangrijkste events van het jaar. Wij lijsten enkele mogelijkheden op voor gratis of goedkopere tickets.

Wedstrijden / gratis tickets autosalon 2017:

- VAB: klik hier

- Touring: klik hier

- Mercedes-Benz Vans: klik hier

- Peugeot: klik hier

- Metro: klik hier

- In de januari-editie van Autogids en Autowereld (verschenen op 21 december) kan je een gratis ticket terugvinden voor de nocturne van maandag 16 januari 2017.

Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Trek bijvoorbeeld naar je garagehouder in de buurt en vraag de autoverkoper vriendelijk om kaarten voor het autosalon. Heel wat concessiehouders hebben immers een voorraad kaarten die ze mogen uitdelen.

Geraak je niet aan een gratis ticket voor het autosalon? Dan hebben we nog onderstaande tips om met korting naar het autosalon te gaan.

Goedkoper naar het autosalon 2017:

- Koop tickets online (13,25 euro ipv 15 euro): klik hier

- Koop tickets online voor 17, 18 of 19 jan., dan geniet u van 20% extra korting (10,60 euro ipv 15 euro): klik hier

- Koop een groepskaart voor 20 personen aan het loket: 240 euro (12 euro per persoon)

Opgelet, de zogenaamde ‘Dream Cars’ enkel van 20/01 tot 22/01.

Wij wensen je alvast veel succes en veel plezier op het autosalon in Brussel.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout