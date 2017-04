Gridpenalty en strafpunten voor Sainz

16 april 2017 — Carlos Sainz is na afloop van de GP van Bahrein bestraft voor zijn aanrijding met Lance Stroll.



Carlos Sainz kwam na zijn pitstop uit de pitlane gereden en reed vervolgens bij het nemen van de eerste bocht tegen Lance Stroll, die op de racelijn reed en zijn bocht nam. De stewards lieten tijdens de race weten dat ze de aanrijding zouden onderzoeken.

Uiteindelijk oordeelden de stewards dat Sainz “een heel optimistische poging waagde”. Sainz krijgt voor de GP van Rusland een gridpenalty van drie plaatsen. Bovendien krijgt Sainz ook twee strafpunten op zijn licentie, waardoor de Spanjaard nu al zeven strafpunten heeft.

Het wordt opletten voor Sainz want een rijder die over een periode van een jaar twaalf strafpunten verzamelt wordt voor een race geschorst.

Carlos Sainz gets a 3-place grid penalty for Russia - stewards decided he was "predominantly to blame" for this clash with Lance Stroll pic.twitter.com/3Sr6j0KJyx