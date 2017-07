Gridpenalty voor Nico Hulkenberg

28 juli 2017 — De Duitser Nico Hulkenberg heeft een gridpenalty voor de GP van Hongarije gekregen.



Nico Hulkenberg zal het lachen ongetwijfeld vergaan zijn na afloop van de tweede oefensessie voor de GP van Hongarije. De Duitser kreeg immers te horen dat hij een gridpenalty zal krijgen.

Een gridpenalty is altijd pijnlijk voor je race maar op de Hungaroring komt een gridpenalty bijna even hard aan als een gridpenalty voor de GP van Monaco. Op de Hungaroring is het erg moeilijk om in te halen en een goede gridpositie is dan ook een must.

Op dat vlak is het voor Hulkenberg na de oefensessies op vrijdag alvast wat moeilijker geworden. Renault zag zich immers genoodzaakt om de versnellingsbak van Hulkenberg zijn bolide te vervangen.

Volgens het reglement moet een versnellingsbak gedurende zes opeenvolgende raceweekends gebruikt worden. Omdat dit bij Hulkenberg niet het geval was zal hij een gridpenalty van vijf plaatsen krijgen. Hulkenberg mag daardoor onder normale omstandigheden een gridpositie bij de eerste tien vergeten.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout