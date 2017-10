Gridpenalty voor Sebastian Vettel na wisselen motoronderdelen

01 oktober 2017 — Sebastian Vettel krijgt een gridpenalty voor de GP van Maleisië omdat er verschillende motoronderdelen verwisseld zijn op zijn Ferrari.



Door motorproblemen tijdens de kwalificatie kon Vettel geen tijd neerzetten in Q1 en moest de Duitser sowieso als laatste aan de race beginnen. Ferrari maakt van die situatie nu handig gebruik om verschillende motoronderdelen te verwisselen.

Ferrari plaatste een vijfde interne verbrandingsmotor, een vijfde turbolader en een vijfde MGU-H bij Vettel wat een gridpenalty oplevert van twintig plaatsen. Vettel moest echter al van op de laatste plaats vertrekken, waardoor Vettel niet extra achteruit kan op de startgrid.

Bij Ferrari hopen ze nu vooral in eerste instantie dat Vettel tijdens de race niet opnieuw geconfronteerd zal worden met een motorprobleem. Bijkomend voordeel van het wisselen van de motoronderdelen is dat Vettel nu in principe voldoende beschikbare motoronderdelen zou moeten hebben om de rest van het seizoen probleemloos af te werken.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout