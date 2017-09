“Gridstraffen dragen niets bij aan het spektakel”

01 september 2017 — Red Bull zit in de hoek waar de klappen vallen als het op gridstraffen aankomt dit weekend. Teambaas Christian Horner vraagt zich luidop af wat het nut ervan is.



We schetsen even de situatie bij Red Bull en juniorteam Toro Rosso wat gridstraffen betreft voor de Grote Prijs van Italië.

We beginnen bij Daniel Ricciardo. De Australiër krijgt een nieuwe verbrandingsmotor, turbolader en MGU-H en dat alles is goed voor een straf van twintig plaatsen. Teamgenoot Verstappen krijgt een nieuwe verbrandingsmotor en MGU-H en komt er vanaf met vijftien plaatsen. Bij Toro Rosso is Carlos Sainz de gebeten hond want de Spanjaard is toe aan zijn vijfde MGU-H en dat betekent dat hij tien plaatsen achteruit moet op de grid.

Na de eerste vrije training bekritiseerde Red Bull-teambaas Christian Horner het hele systeem van gridstraffen in een interview met Sky Sports.

“Tegen de tijd dat ze al hun straffen hebben opgenomen zullen ze ergens in de buurt van Milaan starten vermoed ik,” vertelt Horner met een kwinkslag. “We zullen waarschijnlijk nog wel straffen krijgen voor het einde van het seizoen en volgend jaar worden de regels nog strenger.”

“Die straffen dragen helemaal niets bij aan het spektakel,” besluit de Engelsman.

In de aanloop naar de Grote Prijs van Italië heeft Ross Brawn al laten te weten dat er gesprekken gaande zijn om het huidige systeem te hervormen tot een eerlijker alternatief. Rijders worden nu te hard gestraft voor technische problemen die helemaal niet in hun hand liggen.

