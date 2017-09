Grosjean na crash door loskomend putdeksel: “Plots gebeurde het”

29 september 2017 — Opmerkelijke beelden tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Maleisië. Romain Grosjean zijn band ging stuk door een putdeksel dat los was gekomen, waarna de Fransman crashte.

RED FLAG: Session halted temporarily after GRO hits the wall at Turn 13



He's out of the car and signals he is ok ߑ#MalaysiaGP ߇Ұ߇¾ #FP2 pic.twitter.com/ZwwHLzqCN8 — Formula 1 (@F1) September 29, 2017

“Ik heb daarnet de beelden gezien. Het putdeksel kwam eruit ... ik zag niets,” aldus Grosjean. “Ik reed op de racelijn en plots was er rechts achteraan een serieuze impact. Het volgende wat ik besefte was dat ik de controle over de wagen verloor, spinde, en richting de muur ging.”

Grosjean heeft er na zijn crash echter alle vertrouwen in dat de situatie wordt rechtgezet en dat de baan opnieuw veilig zal zijn, inclusief putdeksel dat vast zit.

“Ik denk dat ze het voor elkaar zullen krijgen,” aldus Grosjean. “Het is jammer want we verloren erg veel kostbare tijd onder tricky omstandigheden.”

“Hopelijk hebben we echter een goede afstelling voor morgen gevonden, waarop we dan verder kunnen bouwen en hopelijk blijven de putdeksels dan op hun plaats!”

De wedstrijdleiding heeft in een reactie op het incident het Haas F1 team de toestemming gegeven om uitzonderlijk ‘s nachts aan de wagen van Grosjean te werken. Normaal gesproken is dit een inbreuk op de curfew-regels maar omwille van de extreme ‘externe’ factor mag het Haas F1 team op een uitzondering rekenen.

Het incident met het putdeksel dat los komt doordat Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen erover rijden, en waarna Grosjean door het putdeksel crasht, kan je herbekijken via onderstaande video met hoogtepunten van de tweede oefensessie:



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout