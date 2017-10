Grosjean na crash: “Geen idee wat de oorzaak was”

07 oktober 2017 — Romain Grosjean crashte tijdens het eerste deel van de kwalificatie en zorgde zo voor een rode vlag aan het einde van de sessie. De Fransman blijft echter in het ongewisse over de oorzaak van zijn crash.



“Ik weet niet echt waardoor het kwam. Ik ging sneller dan de vorige ronde maar trager dan in de derde oefensessie,” aldus Grosjean. “Op technisch vlak maakten we tussen de derde oefensessie en de kwalificatie een mooie stap vooruit. De wagen voelde erg goed aan tijdens de eerste run.”

“Ik had echter een serieus momentje in bocht nummer 11 en verloor meer dan een halve seconde. Ik maakte me echter niet te veel zorgen dat we niet naar Q2 zouden doorgaan. Ik reed terug naar de garage, liet wat extra voorvleugel steken en ging terug de baan op.”

Nadien liep het pas echt mis bij Grosjean en de gevolgen daarvan kennen we.

“Ik had vervolgens al een serieus momentje in de eerste bocht. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ik bleef echter gaan en ging de derde bocht in. Toen ik echter de derde bocht inging verloor ik de achterkant van de wagen. Ik probeerde te herstellen maar het was te laat. Om eerlijk te zijn, het is niet echt duidelijk waardoor het kwam. Ja, ik pushte een beetje, maar niet in die mate dat er dan zoiets met de wagen zou gebeuren.”

Romain Grosjean reed tijdens de kwalificatie de zestiende tijd maar zal door enkele gridpenalty’s als dertiende aan de race beginnen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout