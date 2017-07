Großer Preis von Österreich Spel 2017: Minimaal 250 Euro aan prijzen!



Waarom meedoen aan een Fantasy Formule 1 spel?

- Je betrokkenheid bij de Formule 1, zal nog meer toe nemen. Het draait niet om 1 coureur, maar om 6 coureurs die allemaal voor jou moeten presteren gedurende de Grand Prix.

- Het kost maar 2,50 euro en je krijgt een paar uur extra entertainment tijdens de race, en ook tijdens het puzzelen van jouw ideale F1 team!

- Als je de andere spelers weet te verslaan, kan je ook nog een leuke prijs winnen! Minimaal 20 teams winnen een prijs en de eerste prijs is 45 euro!

Zweeler heeft 2 spellen opgezet voor de Grand Prix van Oostenrijk, zodat iedereen zelf een keuze kan maken waar je aan mee wilt doen.

Het Großer Preis von Österreich Spel 2017 zal gaan starten op zondag 9 juli 2017 om 14:00 uur.

U heeft een budget van 120 miljoen euro om een team samen te stellen bestaande uit 6 coureurs. Coureurs scoren punten op basis van de uitslag van de race (racepunten) en het verschil met hun kwalificatiepositie (bonuspunten).

Stel dat je Lewis Hamilton gekozen hebt en hij kwalificeert als achtste en eindigt tweede in de race. Hamilton scoort dan 125 racepunten en 6 bonuspunten. 131 punten in totaal. Hij krijgt 6 bonuspunten omdat hij in de race zes posities gewonnen heeft ten opzichte van de kwalificatie.

Uitgevallen coureurs scoren in dit spel ook punten. De eerste uitvaller zal als 20ste geklasseerd worden voor dit spel en de uitvaller daarna als 19de. Et cetera. Stel u heeft Max Verstappen gekozen en de Nederlander kwalificeert als tiende en is de derde uitvaller. Verstappen wordt dan in dit spel geklasseerd als 18de. In dit geval scoort Verstappen 15 racepunten en -8 bonuspunten. 7 punten in totaal. Hij krijgt -8 bonuspunten omdat hij in de race acht posities verloren heeft ten opzichte van de kwalificatie.

Het spel kost 2,50 euro per team en we starten met minimaal 250 euro aan prijzen. De eerste prijs zal 45 euro zijn (20 AK prijzen).



Daarnaast heeft Zweeler ook een Großer Preis von Österreich Grand Prix (RtAD) Spel /Race to Abu Dhabi Spel waar je voor 2,50 euro mee kan doen aan een prijzenpot van 5.000 euro en een 1e prijs van 2.500 euro!

Er is zondag 1 ticket te winnen voor het eindspel van de Race to Abu Dhabi.

Klik hier om je meteen te registreren!



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout