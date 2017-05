Günther Steiner: “Alles wat fout kon gaan, is fout gegaan”

02 mei 2017 — Het was niet het weekend van het Haas F1 team geweest in Sochi. Teambaas Günther Steiner was naar eigen zeggen “pissed off,” wat zoveel betekent als pisnijdig.



Het Amerikaanse team moest met lege handen naar huis het voorbije weekend. Romain Grosjean zag zijn race al beëindigd in de tweede bocht na een akkefietje met Jolyon Palmer. Kevin Magnussen werd als dertiende geklasseerd na een tijdstraf van vijf seconden omdat hij het niet zo nauw had genomen met de “track limits.”

“Ik ben pisnijdig, zoals dat normaal is na een weekend als dit,” vertelt Steiner. “Alles wat fout kon lopen is misgegaan.”

De Italiaan was het eens met de straf voor Magnussen en geeft ook ruiterlijk toe dat zonder die vijf seconden ook een moeilijke opdracht zou geweest zijn om punten te behalen.

“Er was vooraf duidelijk gezegd wat je in zo’n geval moest doen en dan moet je je daar aan houden, als je de keuze maakt van dat niet te doen moet je de gevolgen dragen,” aldus de teambaas.

“Misschien was het mogelijk om zonder de tijdstraf punten te behalen maar het zou een zware opdracht geweest zijn,” gaat Steiner verder. “We hadden misschien een andere strategie kunnen gebruiken. Het valt moeilijk te zeggen maar de kans om punten te behalen zou in ieder geval groter geweest zijn zonder de tijdstraf.”

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout