Guenther Steiner: “Haas is geen eendagsvlieg”

22 april 2017 — Volgens Guenther Steiner, de teambaas bij Haas, heeft zijn team tijdens de eerste drie races van het nieuwe seizoen bewezen geen eendagsvlieg te zijn.



Haas beleefde vorig jaar een droomdebuut door haar allereerste Grand Prix te beëindigen met een zesde plaats en de daarbij horende acht punten. Na de tweede race in Bahrein stond de teller zelfs al op achttien punten door de vijfde plaats van Grosjean. De start van het nieuwe seizoen verloopt voorlopig iets minder voortvarend maar we kunnen toch stellen dat Haas uitgegroeid is tot een stabiele middenmotor.

De eerste race van 2017 was dan misschien niet zo succesvol op basis van punten maar Grosjean stuurde zijn bolide in de kwalificaties toch maar mooi naar een zesde plaats in Australië, achter de drie topteams.

“Het was spijtig dat we moesten opgeven terwijl we op dat moment in zevende positie lagen,” vertelt teambaas Steiner daarover. “Maar het is goed dat we kunnen bevestigen wat we vorig jaar hebben laten zien, en dat we niet zomaar een eendagsvlieg zijn maar een team met met visie op de lange termijn”

In de volgende twee races slaagde het Amerikaanse team er wel in om punten te scoren met een achtste plaats voor Magnussen in China en Grosjean deed in Bahrein hetzelfde.

“De race in Australië liep niet zo goed af voor ons en daarom smaakten de punten van China en Bahrein extra zoet,” aldus Steiner. “Het is een mooie prestatie om twee keer op rij in de punten te eindigen, maar dat wil niet zeggen dat we niet beter kunnen!”

Het voorbije seizoen liep Haas, naarmate het seizoen vorderde, achterstand op bij het ontwikkelen van haar auto. Omdat de regels voor 2017 helemaal op de schop gingen wilden ze geen geld pompen in een auto die na een paar maanden nutteloos zou zijn met het oog op het volgende seizoen. Voor dit seizoen hebben ze echter een goed plan vertelt de Italiaan.

“We hebben al een een substantiële update klaar voor Barcelona en er wordt nog gewerkt aan verdere updates in de windtunnel. Eens we weten waar we nog winst mee kunnen boeken beginnen we te produceren en natuurlijk zullen er ook elke races wel kleine dingetjes zijn die we meebrengen.”

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout