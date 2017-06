Haas F1 team gaat ‘spotters’ inzetten tijdens kwalificatie

24 juni 2017 — Reeds meermaals dit seizoen zag het Haas F1 team haar kwalificatie verstoord door verkeer op de baan. De Amerikaanse renstal hoopt dat in Azerbeidzjan te voorkomen door 'spotters' in te zetten.



Op het stratencircuit in Monaco zag het Haas F1 team haar kwalificatie in de soep draaien door verkeer en ook het raceweekend nadien gebeurde dat opnieuw. Bij Haas ondernemen ze echter actie en gaan ze zoals in de IndyCar zogenaamde ‘spotters’ inzetten.

“We hebben enkele veranderingen,” aldus Kevin Magnussen. “We hebben allebei iemand die alleen maar naar het verkeer gaat kijken en naar niets anders. Het is een soort ‘spotter’ die alleen maar naar de GPS gaat kijken. Hopelijk helpt dat. Iedere race groeien we nog en verbeteren we onszelf. Het is goed om te zien dat we onmiddellijk stappen vooruit zetten.”

“Na de eerste race in Monaco waarbij we veel verkeer hadden was het niet meteen duidelijk waar we wijzigingen moesten doen. Het kon gewoonweg een ongelukkige situatie zijn. Vervolgens gebeurde het onmiddellijk opnieuw en ondernamen we actie. Dat is echt goed en daar hou ik van,” besluit de Deen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout