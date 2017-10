Haas F1 team wil compensatie van 750 000 dollar voor crash in Maleisië

03 oktober 2017 — Het was één van de opmerkelijkste beelden van afgelopen raceweekend in Maleisië: Romain Grosjean die door een losgekomen putdeksel crasht en zijn F1-bolide tot schroot herleid. De F1-renstal eist nu een schadevergoeding van zo'n 750 000 dollar voor de schade die veroorzaakt werd.



Toen Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen tijdens een oefensessie op vrijdag een putdeksel passeerden kwam een putdeksel los. Vervolgens reed Romain Grosjean over het putdeksel, waarna zijn band rechts achteraan stuk ging, zijn ophanging beschadigd raakte en hij de controle over zijn Haas F1-bolide verloor. Grosjean kwam uiteindelijk in de vangrails terecht en zijn F1-bolide werd grotendeels tot schroot herleid.

Het Haas F1 team zoekt nu een financiële compensatie te krijgen voor de opgelopen schade. Die schade wordt op zo’n 750 000 dollar geschat, al is dat maar een ruwe schatting.

Tijdens een debriefing werd reeds openlijk de vraag gesteld wie eventueel voor de kosten zou opdraaien wanneer zowel de rijder als het team niet verantwoordelijk geacht worden. Die vraag blijft voorlopig nog onbeantwoord maar het Haas F1 team heeft wel reeds een verzoek ingediend.

Gezien de beperktere middelen waarover het team beschikt is het begrijpelijk dat de renstal een verzoek tot compensatie indient, al zou theoretisch iedere F1-renstal in een gelijkaardige situatie een verzoek tot compensatie kunnen indienen. Grote vraag is uiteraard of die zal volgen en wie de factuur eventueel zal betalen.



“Ja, we hebben zeker en vast een aanvraag ingediend bij de FIA, zoiets moet je doen,” aldus Guenther Steiner, de teambaas van het Haas F1 team. “We hadden dit echt zelf compleet niet in de hand. Ik kan niet zomaar zeggen dat we driekwart van een miljoen dollar gaan ophoesten omdat iemand vergeten is van een putdeksel goed vast te maken. We betalen een vergoeding om hier te kunnen racen dus komaan jongens ...”

“We hebben dit besproken en ze waren zeer professioneel. Ze hebben een verzekering en laat ons zien wat er nu volgt.”

RED FLAG: Session halted temporarily after GRO hits the wall at Turn 13



He's out of the car and signals he is ok ߑ#MalaysiaGP ߇Ұ߇¾ #FP2 pic.twitter.com/ZwwHLzqCN8 — Formula 1 (@F1) September 29, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout