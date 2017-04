Halo afgevoerd als cockpitbescherming, ‘Schild’ wordt de nieuwe bescherming

26 april 2017 — Het veelbesproken Halo zal dan toch niet de nieuwe cockpitbescherming in de Formule 1 worden.



Halo was samen met het ‘Aeroscreen’ de grootste kanshebber om de nieuwe cockpitbescherming in de Formule 1 te worden. Ondanks dat voor Halo uitvoerig werdt getest, zelfs door meerdere teams tijdens oefensessies op vrijdag, is ook Halo afgevoerd als nieuwe cockpitbescherming.

Het besluit om Halo alsnog af te voeren als toekomstige cockpitbescherming werd genomen na een vergadering van de F1 Strategy Group en F1 Commission op het hoofdkwartier van de FIA in Parijs. Er wordt wel gekeken naar een nieuwe techniek ter bescherming van de cockpit die als voorlopige naam ‘Schild’ meekreeg.

Halo werd vooral afgevoerd nadat steeds meer rijders hun beklag deden over de slechtere zichtbaarheid alsook de bezorgdheid over het al dan niet op tijd uit de cockpit geraken bij een eventueel incident.

De FIA liet weten dat het zogenaamde ‘Schild’ de komende maanden uitvoerig op het circuit zal getest worden waarna het eventueel in 2018 reeds geïntroduceerd kan worden.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout