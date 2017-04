Hamilton: “De vierde plaats was het hoogst haalbare”

30 april 2017 — Lewis Hamilton maakte op geen enkel moment tijdens de race aanspraak op een podiumplaats. De vierde plaats was volgens de Brit dan ook het hoogst haalbare.



Het was niet de Lewis Hamilton die we meestal te zien krijgen tijdens de race. De Brit jammerde over zijn wagen, de temperatuur, de banden, ... en buiten een zeldzame verhoging van het tempo kregen we Hamilton eigenlijk niet zo vaak te zien. Het was tekenend voor de race van de Brit, die nooit echt een vuist kon maken.

“Eerst en vooral mijn felicitaties voor Valtteri. Hij deed het fantastisch gedurende gans het weekend,” feliciteerde Hamilton Bottas na afloop van de race. “Met Mercedes hebben we hier in Rusland de voorbije drie jaar heel wat successen behaald. Ik had graag gehad dat ik samen met hem het team wat meer punten had kunnen bezorgen. Ik heb echter mijn uiterste best gedaan.”

“Na de eerste ronden zat ik eigenlijk vast waar ik me bevond. Ik heb geen idee waarom ik niet echt verschil kon maken, zowel niet voor mij als achter mij. Ik denk dat ik normaal over de snelheid beschikte om mee te doen.”

Wanneer Hamilton vervolgens wordt gevraagd waar hij het verloor van Bottas en Ferrari antwoordt hij als volgt: “Ik denk op het vlak van snelheid, ik weet waaraan het ligt.”

Door zijn vierde plaats ziet Hamilton Sebastian Vettel in de wk-tussenstand uitlopen tot een voorsprong van dertien punten.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout