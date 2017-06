Hamilton: “Dit is pas een signaal richting Ferrari”

12 juni 2017 — Lewis Hamilton won erg vlot de GP van Canada. De race werd vooral gekruid door gevechten in het middelveld, waardoor hij zelf amper in beeld kwam. Het is echter het resultaat dat telt en dat is een overwinning en een halvering Hamilton zijn achterstand in de wk-tussenstand.



“Het is een ongelooflijk weekend geweest. Ik kan niet blijer zijn,” zei Hamilton na zijn overwinning in Canada. “Eerst en vooral voor het team. Zeker na Monaco, waar iedereen zich in de haren aan het krabben was. We wilden samenwerken en er iets aan doen en dat hebben we ook gedaan.”

“Gedurende de vijf jaar dat ik nu voor Mercedes rij heb ik het team nog nooit zo sterk zien samenklitten en zo intens zien samenwerken om de oorzaak te achterhalen van een probleem met de wagen. We komen vervolgens naar hier en we presteren dan dit, echt een schitterend signaal richting Ferrari.”

Hamilton slaagde er dankzij zijn overwinning in om zijn achterstand op Vettel in de wk-tussenstand te verkleinen van 25 punten tot 12 punten. Mercedes komt ook opnieuw aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Volgens Hamilton vormt het resultaat van Canada de perfecte basis voor de rest van de wk-strijd.

“Mercedes heeft fantastisch werk verricht. Ze analyseerden waar het fout ging, dit is wat er fout is en dat moeten we doen om het op te lossen, het was geweldig teamwerk,” aldus Hamilton. “We kwamen naar Canada en de wagen bevond zich opnieuw waar het hoorde. Het betekent nog niet dat dit altijd zo zal zijn maar ik denk dat we veel geleerd hebben. Ik ben erg blij.”

“Ik denk dat dit ons in een sterke positie plaatst om vooruitgang te boeken, om met de wagen de richting uit te gaan die we moeten uitgaan bij het ontwikkelen van de wagen,” besluit Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout