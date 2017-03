Hamilton: “Ferrari is bijzonder snel maar ook Red Bull zal nog iets tonen”

12 maart 2017 — Lewis Hamilton verwacht tijdens de eerste race van het seizoen een serieuze strijd met Ferrari en Red Bull.



Tijdens de twee wintertests was de nieuwe bolide van Ferrari niet alleen snel maar ook betrouwbaar. Toch was Ferrari volgens Hamilton aan het bluffen door niet haar echte snelheid te tonen. Hamilton viel echter even uit de lucht toen hij aan het einde van de tweede testweek met zijn uitspraak werd geconfronteerd.

“Ik weet niet waar dat ‘bluffen’ vandaan komt. Heb ik dat gezegd? Misschien heb ik dat gedaan ... Ik heb me echter niet gerealiseerd dat ik dat heb gezegd,” aldus Hamilton.

Hamilton verwacht tijdens het openingsweekend een intense strijd met Ferrari. Daarnaast zou ook Red Bull een te duchten tegenstander van Mercedes zijn.

“Ik denk dat Ferrari fantastisch werk heeft verricht en er is nog meer op komst van Ferrari. De snelheid van Ferrari deze week was spectaculair. Daarnaast is ook Red Bull er nog.”

“Ik weet niet of Red Bull upgrades heeft meegebracht de voorbije week. Meestal brengen ze die mee naar de eerste race. Ik verwacht tijdens de race dan ook een serieuze strijd met Ferrari en Red Bull,” besluit Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout