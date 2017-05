Hamilton: “Het is pijnlijk om McLaren zo bezig te zien”

08 mei 2017 — Lewis Hamilton vindt het pijnlijk om McLaren zo in de achterhoede te zien



Lewis Hamilton mag momenteel dan wel voor Mercedes rijden, de Brit draagt de renstal nog steeds een warm hart toe. Na een intense opleiding maakte Hamilton in 2007 zijn F1-debuut bij McLaren. Hamilton veroverde bijna meteen tijdens zijn eerste seizoen in de F1 de wereldtitel. In 2007 grepen Hamilton en Alonso echter nog naast de titel maar het jaar nadien was het wel prijs: Hamilton veroverde zijn eerste wereldtitel samen met McLaren.

Gezien zijn jarenlange samenwerking en de mooie tijden die hij bij McLaren beleefde vindt Hamilton het erg pijnlijk om McLaren zo bezig te zien in de achterhoede.

“Ze hebben een plek in mijn hart,” aldus Hamilton. “Ik was zo lang bij hen, het is dan ook bijzonder jammer om zo’n groot team niet aan de top te zien. Vaak zijn er dingen die je niet in de hand hebt. Er zijn ook vaak dingen die je wel in de hand hebt en die bepaald worden door beslissingen. Uiteindelijk neemt een groep mensen of een individu die beslissingen. Ik denk dat ze nu proberen om stappen vooruit te zetten en beslissingen te nemen. Ze willen het team in de juiste richting krijgen.”

Hamilton is er echter van overtuigd dat McLaren opnieuw zal terugkeren naar de top.

“Er zijn wijzigingen in het management enz. geweest. Het belangrijkste voor mij is echter dat McLaren niet haar hart en ziel verliest van hoe het team was toen ik voor hen reed en zo van het team hield, zowel toen ik er voor reed en alvorens ik er voor reed.”

“Ik hoop echt dat ze de weg naar voor opnieuw vinden en vooraan opnieuw kunnen meevechten. Ze hebben geen enkele race gewonnen sinds ik het team heb verlaten. Van zodra ze een oplossing hebben voor hun situatie met de power unit en de wagen denk ik dat ze opnieuw vooruit kunnen gaan en opnieuw kunnen winnen,” besluit Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout