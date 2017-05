Hamilton: “Het team weet wat er verkeerd liep in Rusland”

11 mei 2017 — Lewis Hamilton beleefde in Rusland een weekend om snel te vergeten maar in Spanje begint hij er weer vol goede moed aan.



Terwijl zijn nieuwe teamgenoot, Valtteri Bottas, zijn allereerste overwinning vierde in Rusland liep het voor Lewis Hamilton voor geen meter. Er zat voor de drievoudige wereldkampioen niet meer in dan een vierde plaats in de achtergrond en na de race verklaarde hij dat er geen aanwijsbare redenen waren waarom het zo slecht ging.

Donderdag voor de Grote Prijs van Spanje vertelt Hamilton dat na een analyse van de race in Rusland Mercedes nu beter begrijpt wat er fout is gelopen in Sochi. Volgens de Engelsman waren er verschillende kleine dingen die er voor gezorgd hebben dat hij zijn banden tijdens de race nooit goed heeft kunnen laten werken.

“Er was niets fout in het bijzonder maar er waren verschillende kleine problemen en het ene was niet groter dan het andere,” vertelt Hamilton. “Het is een probleem met de banden en de marge is zodanig klein om de banden aan het werk te krijgen dat we het hele weekend op het verkeerde spoor zaten.”

“Ik denk dat we er beter voor staan dit weekend maar het blijft natuurlijk afwachten,” aldus Hamilton. “Iedereen heeft updates dit weekend maar we gaan er morgen alleszins alles aan doen om de auto zo goed mogelijk te krijgen.”

