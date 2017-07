Hamilton hoopt titel niet te verliezen door Bottas derde plaats te geven

30 juli 2017 — Lewis Hamilton hoopt dat zijn gebaar om plaats te maken voor teamgenoot Valtteri Bottas tijdens de GP van Hongarije hem de titel niet zal kosten.



Lewis Hamilton kreeg na ronde 43 de kans van zijn teamgenoot Bottas om te strijden met de Ferrari-rijders, maar slaagde er niet om voorbij Räikkönen te gaan. Daardoor moest de Brit zijn teamgenoot opnieuw voorbij laten tijdens de laatste ronde.

“Hopelijk toont de manier waarop ik vandaag reed en hoe ik me gedroeg op het einde van de race, dat ik een teamspeler ben en dat ik een man van mijn woord ben”, vertelde Hamilton.

“Zeven seconden vertragen was zwaar en ik was nerveus om nog een plaats te verliezen aan Verstappen. Gelukkig was dat niet het geval. Het is spannend in het kampioenschap, maar ik ben een man van mijn woord. Ik hoop dat ik het kampioenschap niet verlies met meer dan drie punten.”

Zonder de radioproblemen bij Mercedes, waardoor Hamilton niet kon spreken met zijn team, denkt de Brit dat hij een andere strategie zou gekozen hebben of sneller voorbij Bottas zou gegaan zijn om de Ferrari-rijders aan te vallen.

“Ik had een goede snelheid, maar ik had geen contact met het team. Ik kon hen dus niet vertellen dat mijn banden nog goed waren. Als ik op het circuit zou gebleven zijn voor zo’n vijf à tien ronden, had ik de kans om aan te vallen en om Ferrari in te halen. Maar ik kwam vast te zitten achter Valtteri en ik verloor veel tijd. Ik kon het team niet inlichten, maar ze konden het wel zien. Maar ze besloten niet te reageren in het begin. Uiteindelijk liet Valtteri me voorbij, maar ik kon Räikkönen niet voorbij. Ik besloot dan ook het juiste te doen op het einde van de race.”

Lewis Hamilton gaat de zomerpauze in met 14 punten achterstand op WK-leider Sebastian Vettel.



Geschreven door Frederic Schoutetens