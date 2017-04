Hamilton: “Hopelijk strijden we met vier voor de overwinning”

29 april 2017 — Lewis Hamilton reageerde eerder gelaten nadat hij zich als vierde kwalificeerde voor de GP van Rusland.



Lewis Hamilton moest tijdens de kwalificatie voor de GP van Rusland tevreden zijn met de vierde tijd. De Brit had ongetwijfeld op meer gehoopt, al beweerde Hamilton voor de camera van de Duitse tv-zender ‘RTL’ dat hij niet teleurgesteld was. Een opmerkelijke uitspraak van Hamilton, die waarschijnlijk niet had verwacht dat hij drie wagens voor zich zou moeten dulden.

Hamilton beseft echter dat Mercedes nog veel werk rest in de aanloop naar de race, zeker na zijn minder goede kwalificatie van vandaag.

“Niet elk weekend verloopt supervlot,” aldus Hamilton. “We hebben geprobeerd om de wagen te verbeteren maar over het algemeen werd het steeds slechter. Ik denk dat het simpelweg met de balans te maken heeft.”

“De komende nacht zullen we alles bestuderen en proberen om de negatieve zaken om te keren naar iets positief. Hopelijk bevinden we ons morgen in een betere positie, hopelijk zal de race sterker zijn.”

Hamilton hoopt dat hij morgen met de drie wagens voor hem kan strijden voor de overwinning.

“Ik sta als vierde op de grid en het maakt niet uit wat er met de jongens op de eerste startrij gebeurd. Ik denk dat ik het simpelweg moet nemen zoals het komt,” zegt Hamilton enigszins gelaten. “Ik denk dat Kimi bijzonder snel is dit weekend en het is duidelijk dat hij op een haar na de polepositie heeft gemist. Ik kan me niet voorstellen dat Sebastian simpelweg wegrijdt.”

“Kimi zit er enorm dicht op en hopelijk wordt het een race tussen ons gevieren. Ik hoop echt dat dit het geval is, al zullen we dat pas weten wanneer de lichten uitgaan,” besluit Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout