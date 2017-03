Hamilton: “Ik heb nog niet het juiste gevoel in de wagen”

13 maart 2017 — Is Mercedes tijdens het begin van het seizoen 2017 nog steeds het te kloppen team? Die vraag zien we binnen twee weken beantwoord worden maar in afwachting daarvan blijft het vooral gissen. We kunnen afgaan op het gevoel dat de rijders in de wagen hebben maar dat zit bij Hamilton nog niet helemaal goed.



“Ik ben nog niet in de ‘zone’ geraakt,” antwoordde Hamilton op de vraag van ‘Autosport’ of hij het gevoel had dat Mercedes even sterk was als haar belangrijkste concurrenten. “Ik weet niet of we even snel kunnen gaan als hen, dat weet ik echt niet.”

“We zullen moeten afwachten en zien wat het geeft. Ze hebben echt fantastisch werk verricht.”

Volgens Hamilton zit er wel nog heel wat potentieel in de Mercedes W08. Doorheen het seizoen kunnen de ontwikkelingen dus nog voor de nodige vooruitgang en tijdswinst zorgen.

“Of we meer potentieel hebben? Dat zal de tijd ons vertellen,” aldus Hamilton “We hebben ons simpelweg gefocust op het leren begrijpen van de wagen en het zoveel mogelijk uit de wagen halen.”

Ferrari maakte indruk tijdens de wintertests maat ook Mercedes deed het zeker en vast niet slecht. Mercedes kende naar verluidt echter geen enkele perfect verlopen testdag.

“We kenden enkele goede en minder goede dagen. Over het algemeen hadden we geen enkele perfecte dag maar er zit nog heel wat potentieel in de wagen. We kunnen dus blijven groeien maar de anderen zien er zeer, zeer snel uit,” besluit Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout