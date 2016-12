Hamilton: “Ik kreeg niet dezelfde kansen als Rosberg”

27 december 2016 — Lewis Hamilton heeft het duidelijk nog niet verteerd dat Rosberg en niet hij dit jaar kampioen is geworden. Tijdens een interview met 'Time Magazine' zegt Hamilton immers dat hij niet dezelfde kansen op de titel heeft gekregen als Rosberg.



Hamilton greep het voorbije jaar naast een derde titel op rij bij Mercedes. Voorafgaand aan de ontknoping in de titelstrijd liet Hamilton verstaan dat hij zichzelf als de morele winnaar van het seizoen zou beschouwen, zelfs wanneer hij uiteindelijk naast de titel zou grijpen.

De Brit zinspeelde er meermaals op dat hij het jammer zou vinden indien hij geen wereldkampioen zou worden maar dat hij het geen drama zou vinden. Nadat de titelstrijd in het voordeel van Rosberg werd beslecht liet Hamilton verstaan dat hij niet achterom zou kijken maar meteen vooruit richting 2017.

Desondanks is Hamilton al meermaals in interviews teruggekomen op het feit dat hij de titel heeft verloren. Daarbij verwijst Hamilton ook erg vaak naar de technische problemen die hij meermaals had. Ook tijdens een interview met ‘Time Magazine’ laat hij verstaan dat hij niet dezelfde kansen als Rosberg heeft gekregen.

“Het is de taak van het team om ervoor te zorgen dat beide rijders dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen,” zei Hamilton tegenover ‘Time Magazine’. Jammer genoeg kreeg ik niet dezelfde kansen. Ik kreeg immers buiten de garage met problemen af te rekenen. Rosberg had dat niet. Het zorgde ervoor dat ikzelf meer onder druk kwam te staan om alles eruit te halen tijdens de kansen die ik dan toch kreeg.”

“Uiteindelijk is dat alles wat ik kon doen. Ik heb niets gevaarlijk gedaan. Ik heb ook niet geprobeerd om iemand te schaden. Ik zou het ook opnieuw doen, je rijdt daar om te strijden,” verwijst Hamilton naar het ophouden van Rosberg tijdens de laatste race in Abu Dhabi.

Hamilton wil in 2017 terugvechten, al weet hij nog niet wie zijn teamgenoot zal worden. Een ding staat wel vast, komend jaar wil hij uiteraard opnieuw resoluut voor de titel gaan.

“Wanneer je een titelstrijd verliest dan is de motivatie voor het jaar nadien dubbel zo groot,” besluit de Brit.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout