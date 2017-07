Hamilton liket opmerkelijke bericht op Instagram: “Alle respect voor de FIA verloren”

04 juli 2017 — Een officiële reactie op de beslissing van de FIA om Sebastian Vettel niet bijkomend te bestraffen gaf Lewis Hamilton nog niet. Er is echter wel veel te doen over het feit dat Hamilton een post van een fan op Instagram likete.



Instagram-gebruiker ‘Tillykeeper_zackfan’ plaatse een reactie waarbij hij duidelijk liet merken dat hij niet te spreken was over het feit dat de FIA na de hoorzitting in Parijs besloot om Vettel geen bijkomende bestraffing te geven. De gebruiker liet weten dat hij “alle respect tegenover de FIA heeft verloren”.

Lewis Hamilton liet tijdens de dagen na het incident duidelijk verstaan dat hij niet te spreken was over wat Vettel had gedaan. Hamilton uitte felle kritiek en zei dat wat Vettel had gedaan een slecht voorbeeld voor de jeugd was.

Tot dusver heeft Hamilton nog niet gereageerd op de uitspraak van de FIA na de hoorzitting in Parijs. Hamilton gaf de post van ‘Tillykeeper_zackfan’, waarin hij stelt dat hij het vertrouwen in de FIA volledig is verloren, wel een veelzeggende ‘like’.

Lewis just liked. Am literally shaking right now.. ߘ² Een bericht gedeeld door Tilly & Hamilton fan (@tillykeeper_zackfan) op 3 Jul 2017 om 11:57 PDT



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout