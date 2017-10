Hamilton: “Mercedes heeft ernstige problemen”

02 oktober 2017 — Lewis Hamilton had gisteren wat te vieren in Maleisië want hij vergroot zijn voorsprong in het gevecht om de wereldtitel maar tegelijkertijd is hij zich er ook van bewust dat Mercedes slechts het derde team van het weekend was.



“Het was een zware race en het was duidelijk dat we niet het beste team waren,” aldus Hamilton nadat hij beslag gelegd had op de tweede plaats.

Hij kon Max Verstappen niet verhinderen van de race te winnen en hij was duidelijk teleurgesteld over het feit dat Vettel na een geweldige inhaalrace nog vierde werd.

“Ons tempo was niet goed dit weekend,” gaat Hamilton verder. “De Ferrari’s waren acht tienden sneller dan wij en ook de Red Bulls waren vijf à zes tienden sneller, ik kon niets doen.”

“Toen Max dichterbij kwam heb ik besloten om mijn plaats niet al te fel te verdedigen en het risico op een crash te verkleinen. Ik wist dat hij alles zou geven want hij had immers niets te verliezen, daarom heb ik het hem niet al te moeilijk gemaakt.”

Ondanks dat Hamilton de leiding moest laten aan Verstappen en zelf slechts tweede werd vergroot hij zijn voorsprong in het kampioenschap met zes punten op titelrivaal Sebastian Vettel. Gezien de startpositie van de Duitser had Hamilton toch op meer gehoopt.

“Het valt wel mee denk ik,” zegt hij. “Maar als je ziet waar hij (Vettel) gestart is, is ons resultaat ook niet echt geweldig. We hadden moeten winnen vandaag maar het tempo was simpelweg niet aanwezig en we wisten voor we aan de race begonnen dat we niet de snelste auto hadden.”

De laatste paar races heeft Mercedes wel meer problemen om de concurrentie bij te houden en de Brit benadrukt dat er geen pasklare oplossing in het verschiet ligt voor de volgende vijf Grote Prijzen.

“De auto is zoals hij is en er is niets dat we daar aan kunnen veranderen,” gaat de drievoudige wereldkampioen verder. “Men zegt al het hele jaar dat we de beste auto hebben, en ik moet toegeven dat in bepaalde weekends onze bolide beter was maar algemeen bekeken vind ik niet dat we de beste auto hebben.”

“Er zijn enkele ernstige problemen,” zegt hij. “Ik kan niet uitweiden over wat die problemen juist zijn maar we moeten zeker zijn dat we volgend jaar niet dezelfde fouten maken als we nog weerwerk willen bieden tegen onze concurrenten.”

“Ik denk wel dat we dit jaar onze positie nog kunnen behouden. Ik weet niet welke van de komende races ons liggen en welke niet maar we gaan er alles aan doen om dit niet meer weg te geven,” besluit Hamilton.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout