Hamilton: “Mercedes is nu even goed als Ferrari”

18 juli 2017 — Volgens Lewis Hamilton is Mercedes momenteel even goed als Ferrari, dat besluit hij na zijn overwinning tijdens de GP van Groot-Brittannië.



Tijdens de eerste races van het seizoen verraste Ferrari vriend en vijand door niet alleen de kloof met Mercedes enigszins te hebben gedicht maar ook op het vlak van pure racesnelheid blijkbaar iets sneller te zijn dan Mercedes. Het vertaalde zich in de wk-tussenstand bij de rijders in een voorsprong voor Sebastian Vettel.

Na zijn overwinning is Lewis Hamilton niet alleen tot op één punt genaderd van Sebastian Vettel, Hamilton denkt ook dat Mercedes en Ferrari nu evenwaardig zijn.

“Ik denk dat er op het vlak van performance pro’s en contra’s zijn voor beide teams,” aldus Hamilton. “Sommige raceweekends heeft Ferrari een kleine voorsprong op ons, andere raceweekends hebben wij wat voorsprong. Het hangt echt van het circuit af.”

“Momenteel hebben ze tot dusver het sterkste pakket en dat is ook de reden waarom Sebastian nog één punt voorsprong heeft. Collectief gezien, als een team, leiden wij echter het constructeurskampioenschap dus ik denk dat we punten gewonnen hebben. We bevinden ons dan ook min of meer allebei op hetzelfde niveau.”

Mercedes werd dit seizoen al meermaals geconfronteerd met het feit dat op verschillende circuits de ene wagen zeer goed presteert en de andere wagen veel minder. Tijdens het raceweekend van de GP van Groot-Brittannië was dat op het circuit van Silverstone echter niet het geval.

“Dit weekend hebben we in Silverstone echt het volledige potentieel van onze wagen kunnen benutten en dat op beide wagens, veel meer dan dat dit tijdens andere races dit seizoen het geval was. Dat is geweldig en het plaatst ons in een goede positie om de tweede seizoenshelft aan te vatten.”

Binnen anderhalve week is er met de GP van Hongarije de laatste race voor de zomerpauze in de Formule 1. In Hongarije zal er dan ook beslist worden wie er met een goed gevoel in zomerpauze kan gaan: Hamilton of Vettel? Mercedes of Ferrari ?



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout