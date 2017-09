Hamilton na teleurstellende kwalificatie: “De race is een marathon, geen sprint”

16 september 2017 — Lewis Hamilton kwam voor het eerst sinds lang niet eens in de buurt van de polepositie. De Brit blijft echter geloven in een sterke race, ook al start hij maar van op de vijfde positie.



Mercedes blijft moeilijkheden ondervinden op het stratencircuit van Singapore. De wagen van Mercedes blijft vooral op ‘tragere’ circuits erg kwetsbaar en dat werd tijdens de kwalificatie vandaag nogmaals duidelijk.

Hamilton was daarin meer dan zes tienden trager dan polesitter Sebastian Vettel. Hamilton blijft desondanks geloven in zijn kansen tijdens de race, een race die erg zwaar en belastend zal zijn, zowel voor rijder als machine.

“Ieder jaar is het hier over het algemeen moeilijk voor ons. We wisten dan ook dat het lastig zou worden vandaag,” blikt Hamilton terug op zijn kwalificatie. “Ik had zeker en vast niet verwacht dat Ferrari zo sterk zou zijn. Ik had verwacht dat Red Bull zo snel zou zijn. We blijven echter hoopvol. Ik heb alles uit de wagen gehaald, ik heb alles gegeven.”

Ondanks dat het in Singapore moeilijk inhalen is blijft Hamilton dus hoopvol voor de race. Alles is naar eigen zeggen nog mogelijk.

“Dit is een moeilijk circuit om in te halen. Meestal is het één lange trein. Ik denk dat het erg moeilijk zal worden. Er zijn echter mogelijkheden tijdens de start, door de strategie en de safety car. Wie weet wat er gebeurt.”

“Ik denk dat we morgen simpelweg een lang spel te spelen hebben. Het is een marathon, geen sprint,” besluit Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout