Hamilton na veroveren pole: “Wereldtitel nu al veroveren is onwaarschijnlijk”

22 oktober 2017 — Lewis Hamilton veroverde op zaterdag op het circuit van Austin zijn tweeënzeventigste polepositie uit zijn F1-carrière. De Brit scherpte zijn record dus nog wat verder aan, al verwacht Hamilton niet dat hij vandaag al zijn vierde wereldtitel zal veroveren.



“Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk zal zijn,” zei Hamilton toen hem gevraagd werd naar zijn kansen op het veroveren van een mogelijke vierde wereldtitel. “Sebastian deed het uitstekend door zijn Ferrari op de eerste startrij te krijgen.”

“Ik kan alleen maar mijn uiterste best doen, maar met Sebastian hier is het onwaarschijnlijk dat ik al wereldkampioen zal zijn, tenzij hij een domme fout ofzo zou maken.”

Uiteraardwas Hamilton wel uitermate tevreden met het veroveren van zijn tweeënzeventigste polepositie en hij bedankte dan ook uitvoerig het team.

“Het team heeft het geweldig gedaan,” aldus Hamilton. “Het circuit was erg moeilijk vandaag, met de wind die aanwakkerde.”

“In bocht nummer 11 hadden we een kopwind terwijl we in bocht nummer 1 een staartwind hadden. Doorheen het snelle deel aan het einde van de eerste sector hadden we een staartwind en dan plots in de negende bocht een kopwind.”

“Doorheen heel de ronde wisselde het constant, waardoor je wat in het ongewisse bleef hoe hard je kon pushen. Dat is ook waarom ik van dit circuit hou, het is geweldig om er op te rijden,” besloot Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout