Hamilton opgewonden door het vooruitzicht van een regenrace

08 april 2017 — Lewis Hamilton veroverde in China zijn drieënzestigste polepositie uit zijn carrière. De Brit kijkt alvast reikhalzend uit naar een eventuele regenrace.



Lewis Hamilton heeft in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen zo goed als niet met de nieuwe regenbanden gereden. Hij reed een handvol ronden tijdens de speciaal door Pirelli ingerichte regenbandentest op het circuit de catalunya alvorens hij een elektronisch probleem kreeg.

Desondanks zegt Hamilton klaar te zijn voor een eventuele regenrace en kijkt hij er zelfs naar uit.

“Nee, ik ben niet nerveus,” antwoordt Hamilton of hij nerveus is omdat er een natte race wordt voorspeld. “Om eerlijk te zijn, ik ben opgewonden. Het is immers een nieuwe ervaring en ik ben er zeker van dat het geen enorm groot verschil gaat geven met vroeger. Misschien een klein beetje, maar niet enorm veel. Ik ben er echt opgewonden erdoor.”

Volgens Hamilton kan de regen alleen maar bijdragen tot het spektakel, al hoopt hij uiteraard wel dat er gereden kan worden.

“Het is fantastisch dat er wat opwinding komt, dat we geconfronteerd worden met een nieuwe uitdaging waarbij je zowel proactief als reactief moet zijn indien het morgen nat is. Ik hoop dat de wolken, zelfs als het regent, hoog blijven, zodat de helikopter kan opstijgen en zodat we kunnen racen. We willen er een erg goede race van maken.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout