Hamilton tevreden met tweede plaats: “Red Bull was sneller vandaag”

01 oktober 2017 — Ondanks dat hij van op de polepositie mocht vertrekken is Lewis Hamilton best tevreden met de tweede plaats. De Brit vergroot zijn voorsprong in de wk-tussenstand maar beseft dat het de komende races beter moet.



“Mijn felicitaties voor Max en een gelukkige verjaardag, hij heeft het geweldig gedaan vandaag,” zei Hamilton na afloop van de race. “De race was erg zwaar. Verstappen en Red Bull waren vandaag sneller dan ons.”

“Ik hou er echter van om op dit circuit te rijden, het is het moeilijkste circuit op de kalender en je voelt je echt leeg na afloop van de race.”

Door zijn tweede plaats vergroot Hamilton zijn voorsprong op titelrivaal Sebastian Vettel. Hamilton beseft echter dat Mercedes een tandje bij moet steken want de renstal was de voorbije races niet zo competitief als daarvoor.

“Ik voel me goed maar we hebben nog werk te doen met onze wagen,” aldus Hamilton. “We beschikten dit weekend overduidelijk niet over de nodige snelheid, we hebben dus werk te doen.”

“Er zijn nog verschillende races te gaan en ik ben er zeker van dat we voor de overwinning kunnen gaan. We moeten gewoon blijven pushen.”

