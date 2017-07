Hamilton verwacht geen comeback zoals in 2014

08 juli 2017 — Lewis Hamilton kwalificeerde zich als derde voor de GP van Oostenrijk. Door het wisselen van de versnellingsbak moet de Brit vijf plaatsen achteruit op de grid, waardoor hij als achtste aan de race begint.



In 2014 startte Lewis Hamilton als negende aan de GP van Oostenrijk, nadat hij tijdens de kwalificatie een spin maakte. Tijdens de race maakte hij een sterke comeback en eindigde hij als tweede na toenmalig teamgenoot Nico Rosberg.

Hamilton verwacht niet dat hij dezelfde comeback kan maken als in 2014. “Ik ben er zeker van dat er toen een groter verschil was met de andere wagens”, zei Hamilton na de kwalificatie. “Ik denk dan ook dat het onwaarschijnlijk is om hetzelfde te doen als in 2014. Ik zal alles geven wat ik in me heb en ik zal natuurlijk blij zijn als ik op het podium sta.

Verder laat Hamilton verstaan niet helemaal gelukkig te zijn met zijn laatste sessie van de kwalificatie. “Er waren geen grote problemen en de wagen was goed. Het kwam gewoon niet voor elkaar in de laatste sessie. Q1 en Q2 waren goed, Q3 wat minder.”

Hamilton start morgen op de super zachte banden, terwijl zijn concurrenten op de ultra zachte banden zullen starten. “Ik denk niet dat het een groot verschil maakt. Het is de tragere van de twee. In de eerste stint is de duur van de banden het belangrijkste. Er kan morgen veel gebeuren met safety cars of regen. We zullen zien.”



Geschreven door Frederic Schoutetens