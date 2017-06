Hamilton: “Wat moeten kinderen wel niet denken van wat Vettel deed?”

26 juni 2017 — Lewis Hamilton was na afloop van de race helemaal niet te spreken over het incident met Lewis Hamilton tijdens de GP van Azerbeidzjan. Hamilton vindt het bovendien een schande dat Vettel na dergelijk incident nog als vierde weet te finishen.



Sebastian Vettel was op zijn beurt niet te spreken over Hamilton. De Duitser is er van overtuigd dat Hamilton een zogenaamde ‘brake test’ bij hem uitvoerde, al ontkent Hamilton dat.

“Ik heb geen ‘brake test’ bij Vettel gedaan. Ik controleerde de snelheid,” ontkende Hamilton de aantijgingen van Vettel. “Net als bij de andere herstarts hield ik op dezelfde plaats in. Hij was overduidelijk aan het slapen en reed me achteraan aan.”

“Het is een schande dat hij nog steeds als vierde wist te finishen ondanks het feit dat hij naast me kwam rijden en me opzettelijk aanreed. Hij beschaamde zichzelf vandaag.”

Naast de commotie die er tijdens de race ontstond was Hamilton vooral verontwaardigd dat Vettel met zijn manoeuvre een slecht voorbeeld stelde voor de jonge rijders.

“Hij zette zeker en vast een precedent, zowel binnen de F1 als tegenover al de jonge gasten die ons zien rijden. Ze hebben vandaag gezien hoe een viervoudig wereldkampioen zich gedraagt. Hopelijk straalt dit nu niet af naar de jongere racecategorieën.”

Hamilton bleef vervolgens kritiek spuien op wat Vettel tijdens de race had gedaan. Volgens Hamilton was wat Vettel deed het gedrag van een viervoudig wereldkampioen onwaardig.

“Indien hij wil bewijzen dat hij een man is, dan denk ik dat hij dat uit de wagen moet doen, face-to-face,” aldus Hamilton.

“Je moet niet gevaarlijk rijden, dit op een manier waarbij je een andere rijder in gevaar brengt ... We reden traag, indien we snel hadden gereden dan had dit veel slechter kunnen aflopen.”

“Beeld je al die jonge kinderen in die vandaag naar de Formule 1 keken en dergelijk gedrag zien van een viervoudig wereldkampioen. Dat zegt genoeg denk ik,” besloot Hamilton.

ߒ¬ #LH44: "Kids in other series look up to us to set an example - that's not the behaviour you expect from a multiple champion" #AzerbaijanGP pic.twitter.com/gDe85hs4At — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 25, 2017



