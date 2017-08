“Het is geen kwestie van wachten op een dodelijk ongeluk”

21 augustus 2017 — Volgens Sir Jackie Stewart is het logisch dat Halo in de Formule 1 wordt ingevoerd en zal de tegenstand wel gaan liggen eenmaal het systeem ingevoerd is. Stewart vergelijkt de invoering van Halo met het invoeren van de veiligheidsgordels. Daar kwam destijds ook heel wat protest op.



“Het is beter om te voorkomen dan te genezen. Het belangrijkste bij Halo is echter dat het ons er niet van weerhoudt om een rijder die buiten bewustzijn is, op een eenvoudige manier uit de wagen te krijgen,” aldus Stewart. “Het is absoluut noodzakelijk dat een rijder makkelijk uit de wagen geraakt, zelfs wanneer die buiten bewustzijn is.”

“Het is geen kwestie van wachten tot er doden vallen. In deze specifieke situatie doet de FIA exact wat er van haar vereist wordt. Sommige mensen zullen het niet leuk vinden maar dat zei men destijds ook van veiligheidsgordels.”

Stewart maakt ook de vergelijking met de vele vangnetten en hekkens die momenteel rondom de F1-circuits staan. Die waren er vroeger ook niet en zijn er ook gekomen na verschillende incidenten, waaronder dodelijke.

“Voor mij staat het vast dat wanneer er een aanrijding is met een muur, dat een wiel het eerste zal zijn dat van de wagen vliegt. Zelfs met de aanpassingen die reeds plaatsvonden gebeurt dat nog steeds. Een wiel kan gedurende ruim een kilometer stuiteren en het publiek raken.”

“Dat is ook de reden waarom er momenteel zoveel kabels en hekkens rondom een circuit staan. Niemand vond die in het begin leuk. Ook Halo zal ingevoerd worden en vervolgens zal het de normaalste zaak worden,” besluit Stewart.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout